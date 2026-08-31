Отримувачі пенсій, субсидій та соціальних виплат мають лише 10 днів, щоб повідомити державу про зміну персональних даних. Інакше Пенсійний фонд може нарахувати переплату та вимагати повернення коштів.

Пенсія в Україні може стати предметом повернення — у Пенсійному фонді нагадали: отримувачі виплат мають лише 10 днів, щоб повідомити про зміну персональних даних.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України, повідомляє ТСН. Вимога стосується всіх, хто отримує пенсії, страхові чи соціальні нарахування, житлові субсидії та пільги.

Яку інформацію потрібно оновлювати

Закон зобов'язує звертатися до фахівців фонду протягом десяти днів, якщо сталися такі зміни:

прізвище або паспортні дані;

контактна інформація — номер телефону, електронна пошта;

банківські реквізити, на які надходять кошти;

місце роботи — офіційне працевлаштування або звільнення;

статус ФОП — відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Особливо уважними мають бути люди, які нещодавно оновлювали документи, змінювали банківський рахунок або влаштовувалися на нову роботу.

Чому виникає переплата та які наслідки

Пенсійний фонд використовує актуальні дані для точного розрахунку виплат. Якщо інформацію не оновити вчасно, система продовжує нараховувати кошти за старими критеріями, а це призводить до таких наслідків:

утворення переплати — якщо пенсіонер влаштувався на роботу, але не повідомив про це фонд, гроші якийсь час виплачують як непрацюючому;

вимога повернути кошти — усю суму надмірно виплачених грошей згодом доведеться повернути до бюджету;

зміна розміру нарахувань — статус працюючого або непрацюючого пенсіонера впливає на право на окремі надбавки, індексацію та перерахунки.

Як повідомити про зміни

У ПФУ передбачили кілька способів передавання оновленої інформації без зайвих черг:

через вебпортал ПФУ — подати заяву та скани документів онлайн в особистому кабінеті;

у сервісному центрі — особисто звернутися до будь-якого зручного відділення установи;

звичайною поштою — надіслати копії документів рекомендованим листом;

через роботодавця — передати дані через відділ кадрів, якщо зміни стосуються трудових відносин.

У фонді нагадали: старі записи в трудовій книжці, помилки в документах або несплачені роботодавцем внески можуть призвести до того, що частину років роботи не зарахують до страхового стажу.

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