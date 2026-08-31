Від 460 до 1600 гривень на місяць — стільки цьогоріч коштуватиме проживання у гуртожитках вінницьких вишів. Журналісти зібрали інформацію про ціни та умови в різних закладах вищої освіти міста.

Освітні заклади Вінниччини готуються до нового навчального року — і окрім шкільних змін, актуальним залишається питання проживання для студентів вишів. Як повідомляє видання «20 хвилин Вінниця», цьогоріч вартість місця в гуртожитках коливається від 460 до 1600 гривень на місяць залежно від університету.

Перед початком навчання у Вінниці традиційно зростає попит на житло. Частина студентів обирає оренду квартир чи кімнат, однак гуртожитки залишаються найдоступнішим варіантом. Проте з'ясувати актуальні ціни виявилося не так просто — лише невелика частина вишів оприлюднила їх на офіційних сайтах, а в деяких приймальних комісіях потрібної інформації не мали.

Медичний університет імені Пирогова — найдорожчий варіант

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова має п'ять гуртожитків: три на вулиці Блока та два на вулиці Галицького. Вартість проживання у 2026 році становить 1600 гривень на місяць. Чи входить у цю суму оплата комунальних послуг — у приймальній комісії під час телефонної розмови уточнити не змогли.

Це найвища ціна серед вінницьких вишів, однак медичний університет традиційно має значний попит серед абітурієнтів, зокрема й іноземних студентів.

Донецький національний університет: 1350 гривень плюс разовий платіж

Донецький національний університет імені Василя Стуса не має власного гуртожитку, тому студенти проживають у приміщеннях Вінницького кооперативного інституту на вулиці Академіка Янгеля, 63. У кімнатах мешкають по три-чотири людини, загалом гуртожиток вміщує 130 студентів.

Станом на 26 серпня у державному гуртожитку залишилося лише три місця для хлопців, а в приватному — два місця для дівчат. Вартість проживання — 1350 гривень на місяць, також передбачений разовий платіж у розмірі 500 гривень на рік. Оплата здійснюється одразу за три місяці.

Технічний університет: від 460 гривень

Найдоступніші ціни пропонує Вінницький національний технічний університет. Усі його гуртожитки компактно розташовані на території вишу — за 10–15 хвилин ходьби до будь-якого корпусу. Плата складається з вартості послуги проживання та комунальних послуг.

Для гуртожитків №2–6 ціна становить 460 гривень на місяць, а для гуртожитку №1 — 890 гривень. Перша оплата під час поселення здійснюється за два місяці наперед, надалі — до 1 числа кожного другого місяця.

Аграрний університет: з вересня ціна зросте вдвічі

Вінницький національний аграрний університет має чотири гуртожитки на 1758 ліжко-місць. На сайті вишу вказана ціна 800 гривень на місяць, однак у приймальній комісії повідомили: така вартість діє лише до кінця серпня. З 1 вересня проживання коштуватиме 1600 гривень на місяць — удвічі більше, але з урахуванням усіх комунальних послуг.

Торговельно-економічний інститут: 800 гривень плюс електроенергія

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ має два гуртожитки: на вулиці Чорновола, 3, та на вулиці Корнелюка, 52. Загальна кількість вільних місць — 100. Вартість проживання становить 800 гривень на місяць (9600 гривень за рік). Додатково стягується плата за електроенергію — 250 гривень щомісяця. Таким чином, загальна сума сягає 1050 гривень.

Педагогічний університет: ціни ще формуються

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на момент публікації вартість проживання ще не визначили. У приймальній комісії пояснили, що ціни мають сформувати найближчим часом, і попередньо розраховують, що сума не перевищить однієї тисячі гривень на місяць.

Таким чином, розкид цін на гуртожитки у Вінниці досить значний — від бюджетних 460 гривень у технічному університеті до 1600 гривень у медичному та аграрному (з вересня). Студентам варто заздалегідь уточнювати умови безпосередньо у своєму виші, адже кількість місць обмежена.

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