Багато пенсіонерів досі не знають, що лікування низки серйозних захворювань може бути безкоштовним — держава зобов'язана оплачувати медичну допомогу за Програмою медичних гарантій НСЗУ, але важливо знати, як саме отримати ці послуги.

Безкоштовна допомога для українців охоплює дедалі більше сфер — від житла для переселенців до лікування пенсіонерів, і юрист Михайло Вулах пояснив, які саме хвороби держава зобов'язана лікувати безкоштовно за Програмою медичних гарантій.

Програма медичних гарантій — це фактичне виконання статті 49 Конституції України, яка передбачає безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах. Через цю систему Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплачує медичним закладам послуги, надані пацієнтам. Тобто для пенсіонера лікування безкоштовне, але лікарня отримує гроші від держави — для цього заклад має укласти договір із НСЗУ.

Які 5 хвороб держава лікує безкоштовно

За словами юриста Михайла Вулаха, до п'яти основних захворювань, лікування яких може оплачувати держава, належать:

гіпертонія;

інфаркт міокарда;

інсульт;

цукровий діабет;

онкологічні захворювання.

При гіпертонії безкоштовно мають надаватися прийом сімейного лікаря, аналізи — загальний аналіз крові, глюкоза, холестерин — а також електрокардіограма. За програмою «Доступні ліки» пенсіонер може отримувати необхідні препарати безоплатно або з незначною доплатою.

У разі інфаркту міокарда держава покриває виїзд швидкої, госпіталізацію до кардіологічного відділення, коронарографію, стентування, медикаменти під час перебування в лікарні, реанімацію та післяопераційний догляд. Також передбачена реабілітація. При інсульті до безкоштовного пакета входять КТ або МРТ головного мозку, лікування, медикаменти та постінсультна реабілітація — фізична, логопедична й психологічна допомога, а також підгузки, догляд і харчування в стаціонарі.

Для хворих на цукровий діабет безкоштовними є консультація ендокринолога, аналізи крові на глюкозу та глікований гемоглобін, інсулін і цукрознижувальні препарати. У деяких випадках видають глюкометри. При онкологічних захворюваннях НСЗУ гарантує УЗД, КТ, МРТ, мамографію, біопсію, гістологію, оперативне втручання, частину хіміотерапії, променеву терапію та паліативну допомогу.

Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші

Юрист радить не поспішати платити, якщо за послугу вимагають гроші. Насамперед варто сказати, що ви перевірите інформацію на сайті НСЗУ або зателефонуєте на гарячу лінію. Також слід записати прізвище лікаря, який вимагає оплату. Зателефонувати до НСЗУ можна за номером 1677. Якщо ви все ж заплатили — обов'язково збережіть документ, що підтверджує оплату. Якщо після оплати вам не надали жодного документа — це незаконно.

Перевірити, чи має конкретна лікарня договір із НСЗУ, можна на сайті служби або за номером гарячої лінії 1677. Окремо діє програма «Доступні ліки», за якою препарати можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за такими напрямами: серцево-судинні захворювання, хвороба Паркінсона, епілепсія, розлади психіки, цукровий діабет, нецукровий діабет, стани після трансплантації, бронхіальна астма та паліативні стани.

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