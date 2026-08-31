У Запоріжжі святкові лінійки 1 вересня відбудуться виключно в укриттях — жодних заходів у класах, актових залах чи на шкільних подвір'ях не передбачено. Кожен заклад самостійно визначатиме формат, час і склад учасників.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі триває й напередодні нового навчального року — міська влада визначила, у якому форматі 1 вересня відбудуться шкільні лінійки для десятків тисяч учнів.

Про підготовку до нового навчального року повідомила в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. За її словами, усі святкові заходи з нагоди Дня знань проходитимуть винятково в захисних приміщеннях — жодних лінійок у звичайних класах, актових залах або на шкільних подвір'ях цьогоріч не буде.

Кожна школа самостійно вирішуватиме, для яких класів організувати свято та скільки учнів зможуть одночасно перебувати в укритті. Як повідомляє портал Акцент, особливу увагу приділять першокласникам і випускникам. Єдиного розкладу чи однакової тривалості лінійок для всіх шкіл міська влада не встановлювала — час початку, склад учасників і можливість присутності батьків потрібно уточнювати безпосередньо в адміністрації свого закладу.

Оскільки заходи відбуватимуться безпосередньо в укриттях, додатково переводити дітей у захисні приміщення після оголошення повітряної тривоги не доведеться. В.о. міського голови наголосила, що під час тривоги школярі не зможуть самостійно залишити укриття до офіційного відбою — це правило діятиме не лише 1 вересня, а й протягом усього навчального року.

Скільки шкіл Запоріжжя працюватимуть очно

З 1 вересня змішане навчання планують організувати у 90 із 92 шкіл міста. За парти мають повернутися понад 40 тисяч учнів, частина дітей продовжить навчатися дистанційно. Наразі у 183 комунальних освітніх закладах Запоріжжя працюють 224 укриття — захисними приміщеннями забезпечені 99% установ міської освітньої мережі.

Одним із закладів, який прийматиме дітей після тривалої перерви, стане гімназія №24. Там відремонтували укриття площею 360 квадратних метрів, створили шість навчальних просторів і встановили підйомник для дітей з особливими освітніми потребами.

Безоплатне харчування для школярів

У новому навчальному році учні 1–9 класів також отримуватимуть безоплатне харчування. У частині закладів його організують за допомогою кейтерингу. Детальний час проведення першого дзвоника, перелік запрошених класів та правила присутності батьків школи мають повідомити окремо.

Що робити батькам перед 1 вересня

Батькам рекомендують заздалегідь зв'язатися з адміністрацією школи та уточнити: час початку лінійки для конкретного класу, чи допускається присутність батьків в укритті та чи потрібна попередня реєстрація. У разі оголошення повітряної тривоги до виходу дитини з дому варто орієнтуватися на повідомлення школи — загального рішення щодо перенесення або скасування лінійок у такій ситуації поки не оприлюднено. Остаточний формат початку навчального року може змінитися залежно від безпекової обстановки в місті.

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