Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи зазначають, що Тельцям складно буде поставитися до подій легко — усе здаватиметься значущим, а емоції загострюватимуться сильніше, ніж зазвичай.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок і вівторок, варто уважніше стежити за своїми реакціями на робочі ситуації. Дрібні непорозуміння з колегами можуть здаватися серйознішими, ніж вони є насправді — тому перед тим, як щось відповідати, краще зробити паузу. У середу та четвер важливо не переграти з категоричністю: якщо є бажання довести свою правоту чи виглядати «правильнішим» за інших, варто притримати ці амбіції. Скромність і спокійна впевненість у власній компетентності принесуть більше користі, ніж демонстративна правота. Фінансові питання цього тижня краще вирішувати без поспіху й емоцій.

Стосунки

На початку тижня можливе відчуття ревнощів чи занепокоєння через щось, що насправді не варте таких переживань, — варто розпізнати цей стан і не давати йому керувати вашими словами чи вчинками. У середині тижня приділіть увагу друзям: не сприймайте їхню підтримку як щось саме собою зрозуміле. Просте слово вдячності чи щирий комплімент нагадають близьким, наскільки вони важливі для вас, і зміцнять стосунки напередодні вихідних.

Здоров'я та енергія

Емоційна напруга на початку тижня може позначитися на загальному самопочутті, тож варто закладати час на відпочинок і не перевантажувати себе додатковими справами в понеділок і вівторок. Прогулянки, спокійний сон і мінімум зайвих подразників допоможуть швидше стабілізувати настрій. Ближче до п'ятниці енергія природно вирівняється, і ви відчуєте себе набагато комфортніше — як фізично, так і емоційно.

Найкращі дні тижня

П'ятниця стане переломним моментом: саме тоді Тельці відчують більшу впевненість у собі та своєму соціальному становищі. Це гарний день для важливих розмов і зустрічей, оскільки внутрішня рівновага працює на вашу користь. Субота та неділя продовжать цю хвилю комфорту — використайте вихідні, щоб насолодитися стабільністю, яка нарешті прийшла після напруженого початку тижня.