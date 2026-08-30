Чи звільняє від мобілізації дружина-інвалід III групи — на це питання довелося відповідати суду, куди звернувся чоловік, якому ТЦК відмовив у відстрочці. Рішення суддів пояснило, чому однієї довідки про інвалідність дружини недостатньо.

Мобілізація в Україні та правила відстрочки знову стали предметом судового розгляду: чоловік оскаржив відмову ТЦК надати йому відстрочку попри те, що його дружина має III групу інвалідності. Про деталі справи повідомляє «Судово-юридична газета».

Чоловік звернувся до територіального центру комплектування із заявою про відстрочку від мобілізації через хворобу дружини. Однак комісія ТЦК відмовила: на думку посадовців, поданих документів виявилося недостатньо, щоб підтвердити право на відстрочку за догляд за хворою дружиною.

Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» справді дозволяє відстрочку тим, хто зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною. Але ключова умова — висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що дружина потребує постійного догляду. Сама лише група інвалідності такого права не дає.

Суд не знайшов підстав скасовувати рішення ТЦК. Логіка проста: III група інвалідності — найлегша, і вона автоматично не означає, що людина не може обслуговувати себе самостійно. Відстрочку надають лише тоді, коли МСЕК або ЛКК прямо зазначає, що дружина потребує постійного стороннього догляду.

Які документи потрібні для відстрочки за доглядом за дружиною

Щоб отримати відстрочку через хворобу дружини, недостатньо самої довідки про інвалідність. Потрібен висновок МСЕК або ЛКК із зазначенням потреби в постійному догляді, а також документи, що підтверджують родинний зв'язок і факт догляду. Якщо ТЦК відмовив, рішення можна оскаржити в суді, але без належного висновку про постійний догляд шансів на успіх мало.

Окремо варто зважати: у разі I чи II групи інвалідності ситуація може бути іншою, оскільки такі групи частіше супроводжуються висновком про потребу в догляді. Кожен випадок ТЦК і суди розглядають індивідуально, перевіряючи, чи справді чоловік здійснює постійний догляд, а не лише має на руках довідку про інвалідність дружини.

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