Педагогічна відстрочка від мобілізації припиняє діяти в день звільнення зі школи, навіть якщо у «Резерв+» ще висить стара дата. Юрист Станіслав Гіммельфарб пояснив, як правильно зняти застарілий запис і отримати нове бронювання.

Мобілізація в Україні має чітке правило: відстрочка від призову припиняє діяти не тоді, коли спливе дата в застосунку «Резерв+», а в день, коли зникає законна підстава для її оформлення. Якщо працівника школи звільнили, педагогічна відстрочка втрачає чинність того ж дня — навіть якщо в електронному документі ще світиться стара дата.

Роз'яснення дав юрист Станіслав Гіммельфарб, повідомляє Новини.LIVE. За його словами, зміна місця роботи з навчального закладу на підприємство, що належить до критичної сфери, часто супроводжується технічними затримками. Система блокує нове бронювання через неактуальну педагогічну відстрочку, а інколи показує її як чинну, хоча юридично вона вже припинилася.

Типовий випадок стався з чоловіком, якого звільнили зі школи 17 серпня 2026 року. Керівництво закладу вчасно передало відомості до Пенсійного фонду, оновило дані в ЄДЕБО та направило повідомлення до ТЦК, однак у «Резерв+» педагогічна відстрочка продовжувала висіти аж до 30 жовтня 2026 року.

Юрист наголошує: законодавство не вимагає, щоб старий статус зникав із «Резерв+» протягом 24 годин після розірвання трудового договору. Обмін інформацією між відомчими реєстрами потребує часу. При цьому дата 30 жовтня в електронному документі не означає збереження імунітету від мобілізації — законну підставу для відстрочки було втрачено саме в день звільнення.

Що робити після звільнення

Якщо строк відстрочки ще мав би тривати, а підстава для неї вже зникла, юристи радять не гаяти час. Насамперед варто зберегти наказ про звільнення і дати системі кілька робочих днів на автоматичне оновлення даних.

Подавати повторну заявку на бронювання до повного зникнення старого запису немає сенсу — портал знову згенерує відмову. Звертатися особисто до територіального центру комплектування теж не потрібно, оскільки попередній роботодавець уже виконав свої обов'язки щодо інформування військкомату.

Якщо після паузи статус у застосунку так і не змінився, слід звернутися до служби технічної підтримки «Резерв+». Фахівці рекомендують надіслати копію наказу про звільнення та вказати, що трудові відносини припинено, а всі відповідні органи вже повідомлені.

У зверненні варто вимагати перевірки актуальності відомостей у реєстрі «Оберіг» та негайного внесення змін. Лише після зміни статусу і скасування відстрочки можна подавати заявку на нове бронювання за місцем роботи.

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