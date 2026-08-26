Педагогическая отсрочка от мобилизации перестает действовать в день увольнения из школы, даже если в «Резерв+» еще висит старая дата. Юрист Станислав Гиммельфарб объяснил, как правильно снять устаревшую запись и получить новое бронирование.

Мобилизация в Украине имеет четкое правило: отсрочка от призыва перестает действовать не тогда, когда истечет дата в приложении «Резерв+», а в день, когда исчезает законное основание для ее оформления. Если работника школы уволили, педагогическая отсрочка теряет силу в тот же день — даже если в электронном документе еще значится старая дата.

Разъяснение дал юрист Станислав Гиммельфарб, сообщает Новини.LIVE. По его словам, смена места работы с учебного заведения на предприятие, относящееся к критической сфере, часто сопровождается техническими задержками. Система блокирует новое бронирование из-за неактуальной педагогической отсрочки, а иногда отображает ее как действующую, хотя юридически она уже прекратилась.

Типичный случай произошел с мужчиной, которого уволили из школы 17 августа 2026 года. Руководство заведения своевременно передало сведения в Пенсионный фонд, обновило данные в ЕДЕБО и направило уведомление в ТЦК, однако в «Резерв+» педагогическая отсрочка продолжала значиться вплоть до 30 октября 2026 года.

Юрист подчеркивает: законодательство не требует, чтобы старый статус исчезал из «Резерв+» в течение 24 часов после расторжения трудового договора. Обмен информацией между ведомственными реестрами требует времени. При этом дата 30 октября в электронном документе не означает сохранения иммунитета от мобилизации — законное основание для отсрочки было утрачено именно в день увольнения.

Что делать после увольнения

Если срок отсрочки еще должен был бы продолжаться, а основание для нее уже исчезло, юристы советуют не терять время. Прежде всего стоит сохранить приказ об увольнении и дать системе несколько рабочих дней на автоматическое обновление данных.

Подавать повторную заявку на бронирование до полного исчезновения старой записи нет смысла — портал снова сгенерирует отказ. Обращаться лично в территориальный центр комплектования также не нужно, поскольку предыдущий работодатель уже выполнил свои обязанности по информированию военкомата.

Если после паузы статус в приложении так и не изменился, следует обратиться в службу технической поддержки «Резерв+». Специалисты рекомендуют отправить копию приказа об увольнении и указать, что трудовые отношения прекращены, а все соответствующие органы уже уведомлены.

В обращении стоит потребовать проверки актуальности сведений в реестре «Оберег» и немедленного внесения изменений. Только после изменения статуса и отмены отсрочки можно подавать заявку на новое бронирование по месту работы.

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