С 5 августа 2026 года в ЕС действуют новые правила временной защиты: военнообязанным её больше не предоставляют автоматически. Еврокомиссия разъяснила, какие документы — штамп в паспорте или данные из «Резерв+» — считаются достаточными.

Временную защиту в ЕС для украинцев теперь придётся подтверждать документами. С 5 августа 2026 года действует решение Совета ЕС, по которому военнообязанным временную защиту больше не предоставляют автоматически, поэтому право на пребывание приходится доказывать.

Решение Совет ЕС принял в конце июля, а вступило оно в силу 5 августа после публикации в официальном журнале ЕС. Действие временной защиты для украинцев продлили ещё на год, но с исключением для военнообязанных. В Брюсселе объяснили изменения желанием помочь Украине в войне, сообщает Радио Свобода.

Главное доказательство законности выезда — штамп украинской Госпогранслужбы о пересечении границы. «Если украинские власти разрешили лицу покинуть территорию Украины, государство-член ЕС обоснованно может исходить из того, что это лицо выехало законно и с соблюдением воинских обязанностей», — говорится в разъяснении Еврокомиссии для стран-членов.

Поскольку пограничники в последнее время не ставят штампы без отдельного запроса, при отсутствии штампа заявитель может предоставить справку от Госпогранслужбы. Отдельно статус выполнения воинских обязанностей проверяют через приложение «Резерв+» — именно так начали делать чиновники в Бельгии и других странах Евросоюза.

Кого проверяют и почему отказывают

Проверка касается не только мужчин. Миграционная служба Бельгии сообщила, что по новым правилам проверяет лиц от 18 до 60 лет независимо от пола. Из-за этого «Резерв+» начали требовать и у женщин, хотя об окончательных отказах женщинам правозащитники пока не сообщали.

В разъяснении Еврокомиссии указано: в «Резерв+» должно быть указано, освобождено ли лицо от воинских обязанностей, и срок действия такого освобождения. Статусы «призывник» (до 25 лет) или «ограниченно годен» в документе не упоминаются. Более того, в непонятных ситуациях миграционным органам фактически рекомендуют отказывать: «Государства-члены могут считать, что неполная информация не является достаточным доказательством для подтверждения права на временную защиту».

По данным правозащитников, за две с половиной недели после вступления решения в силу только в Бельгии зафиксировали более 150 обращений по поводу отказов или задержек. Больше всего проблем — у мужчин в возрасте 18–23 лет, которые официально военнообязаны, но до 23 лет имеют право легально пересекать границу и учиться.

Какие документы нужны

Штамп Госпогранслужбы о пересечении границы — самое надёжное доказательство законности выезда.

Если штампа нет — справка о пересечении границы от Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы.

Данные из приложения «Резерв+», подтверждающие освобождение от воинских обязанностей.

Присяжный перевод данных из «Резерв+» — Еврокомиссия советует сделать его ещё до выезда из Украины или через консульства за границей.

МИД Украины ещё 15 августа посоветовал всем гражданам независимо от пола и возраста при выезде получать в паспорте штамп Госпогранслужбы, а тем, кто уже за границей, — обращаться за официальным подтверждением пересечения границы.

В Еврокомиссии признают, что централизованного толкования новых правил пока нет, и обещают в ближайшие недели представить государствам-членам более детальные рекомендации. Отсутствие единого подхода юристы называют главной причиной хаоса на местах.

Ранее Politeka сообщала, Резерв+ и Армия+: в Минобороны предупредили, когда приложения не будут работать.