По украинскому законодательству семьи военных, погибших в результате небоевых потерь — из-за самоубийства, болезни или несчастного случая, — не получают 15 миллионов гривен компенсации. Вдовы борются за изменение этой нормы.

Выплаты для военных в Украине предусматривают 15 миллионов гривен компенсации в случае гибели защитника — однако часть вдов остается без этих денег из-за того, что смерть их мужей классифицируют как «небоевую потерю».

Как сообщает «Украинская правда», по действующему законодательству суицид, смерть от болезни или несчастный случай во время службы считаются небоевыми потерями. В таких случаях государство не выплачивает одноразовую денежную помощь в размере 15 миллионов гривен, предусмотренную для семей военных, погибших в бою.

«Одни правильно, а другие неправильно погибли»

Матери, жены и сестры погибших военных называют такое положение дел «огромной несправедливостью». В Украине до сих пор нет официальной статистики по количеству небоевых потерь — власти говорят о единичных случаях, однако правозащитники и семьи погибших убеждены, что речь идет о сотнях семей.

«Нас как бы разделили всех. Одни правильно, а другие неправильно погибли», — объясняет одна из матерей, чей сын погиб из-за самоубийства на фронте. Ее 25-летний сын Орест служил связистом под Часовым Яром. После месяцев на передовой он покончил с собой. Следствие квалифицировало смерть как «самоповреждение путем выстрела» — и семья не получила никакой компенсации.

«Следователь позвонил мне через месяц, спросил, успокоилась ли я. Он настроил меня на то, что у меня нет никаких выплат, никаких перспектив выплат. Вообще ничего», — рассказывает мать погибшего.

Какие выплаты предусмотрены для семей погибших военных

Согласно постановлению Кабмина №168, семья погибшего военнослужащего имеет право на одноразовую денежную помощь в размере 750 прожиточных минимумов — по состоянию на 2026 год это 15 миллионов гривен. Однако эта выплата предусмотрена только для случаев, когда смерть непосредственно связана с защитой Родины, выполнением боевого задания или ранением, полученным в бою.

Если же военный умирает от болезни, несчастного случая или вследствие самоубийства во время службы — семья получает лишь помощь на погребение и страховую выплату, которая значительно меньше. Кроме того, погибших из-за небоевых потерь часто не разрешают хоронить на Аллеях Героев и не проводят военных церемоний чествования.

Для сравнения: в США самоубийства военных рассматривают как связанные со службой, признавая, что к этому могут привести боевые травмы, стресс или ПТСР. Семьи там имеют право на помощь, льготы, а погибших хоронят с воинскими почестями.

Как вдовам добиваться компенсации

Юристы советуют семьям, которым отказали в выплате из-за небоевого характера смерти, не соглашаться автоматически с выводами следствия. Первый шаг — получить все материалы служебного расследования и заключение ВВК. Если есть сомнения относительно обстоятельств гибели, стоит требовать дополнительных экспертиз и обращаться в суд.

По состоянию на август 2026 года в украинских судах уже рассматриваются десятки исков от семей погибших военных, требующих переквалификации небоевых потерь на боевые. Часть вдов объединяются в инициативные группы, добиваясь изменений в законодательство, чтобы все смерти во время службы признавались связанными с защитой Украины.

Для оформления любых выплат семье необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту учета погибшего. Перечень необходимых документов: свидетельство о смерти, свидетельство о браке, справка об обстоятельствах гибели, акт служебного расследования, постановление следователя. После подачи документов решение о выплате или отказе принимает специальная комиссия Минобороны.

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