Повышение стоимости проезда в Киевской области продолжается: с 26 августа в Ирпене поездка по городу в маршрутке стоит 25 гривен вместо прежних 20 гривен. О новом тарифе пассажиры узнали из объявления, появившегося в салоне маршрутки №379.

Работа для пенсионеров в Киевской области и ежедневные расходы жителей теперь придётся считать иначе: в регионе дорожает транспорт. В Ирпене пассажиры заметили в салоне маршрутки №379 объявление о том, что с 26 августа проезд по городу стоит 25 гривен вместо 20 гривен.

Это уже не первое повышение стоимости проезда в Киевской области за последние месяцы, однако именно Ирпень до недавнего времени держал прежний тариф. Во время последнего пересмотра цен в начале апреля стоимость проезда по Ирпеню не меняли — тогда повышение обошло город стороной.

Сколько теперь стоит поездка и насколько выросла

Новый тариф составляет 25 гривен за поездку по городу. Раньше пассажиры платили 20 гривен, то есть стоимость проезда выросла сразу на 5 гривен, или на 25%. Объявление об изменении тарифа разместили непосредственно в салоне транспортного средства, а не на остановках или официальных ресурсах перевозчика.

Подорожание транспорта вокруг Киева

Повышение в Ирпене происходит на фоне более широкого роста транспортных тарифов в столичном регионе. В июле в Киеве заработали новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте: стоимость разовой поездки существенно выросла по сравнению с июньскими билетами по 6,5 гривны. Частные перевозчики-маршрутчики отреагировали собственным повышением цен ещё с августа.

По оценке транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, которую цитировал «Информатор», только из-за скачка муниципальных тарифов доходы столичных маршрутчиков могут вырасти как минимум на 148 миллионов гривен в месяц. По его словам, в недалёком будущем стоимость проезда в маршрутках Киева может достичь 40 гривен.

Что делать пассажирам

Пассажирам стоит заранее готовить мелкие наличные деньги: далеко не все маршрутки оборудованы терминалами для безналичной оплаты. Перед посадкой целесообразно проверять действующий тариф по объявлению в салоне или уточнять его у водителя, чтобы избежать недоразумений при расчёте.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Киевской области с 27 по 29 августа.

Также Politeka сообщала, Киевскую область накроют обильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.