В приложении «Дія» появилась услуга переноса мобильного номера на lifecell. За первые дни ею воспользовались уже 1500 украинцев, при этом номер телефона остаётся неизменным.

Мобильную связь в Украине теперь можно менять без потери номера — в приложении «Дія» запустили услугу переноса номера на lifecell. О запуске 25 августа сообщили в Telegram-канале «Дії».

По данным разработчиков сервиса, с помощью новой функции уже 1500 украинцев подали заявления о переносе номера на lifecell. Главное преимущество — не нужно сообщать всем контактам о новом номере или обновлять данные в банках и мессенджерах: при переходе меняется только мобильная сеть, а сам номер остаётся тем же.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на «Дію», чтобы перенести номер к новому оператору, нужно выполнить несколько простых шагов.

Как перенести номер на lifecell через «Дію»

подать заявление в приложении «Дія»;

купить SIM-карту lifecell — онлайн или в магазине;

добавить номер SIM-карты к заявлению;

дождаться подтверждения от текущего оператора;

получить SMS с датой и временем переноса;

после сообщения об успешном переносе установить новую SIM-карту.

В «Дії» уточнили, что переносить номер к другому оператору можно не чаще одного раза в 30 дней. То есть сразу после перехода на lifecell следующий переход придётся отложить на месяц.

Что стоит знать перед переносом номера

Прежде чем подавать заявление, стоит проверить условия собственного пакета услуг, ведь после перехода в другую сеть тариф заменяется тем, который предлагает новый оператор. Узнать свой актуальный тариф можно через USSD-запрос, звонок в контакт-центр, чат-бот на сайте оператора, меню SIM-карты в телефоне или личный кабинет в приложении.

Услуга переноса номера работает без дополнительной платы за сам переход — абонент лишь покупает новую SIM-карту lifecell и оплачивает выбранный тарифный план.

Ранее Politeka сообщала, мобильная связь в Украине значительно подорожала: как выросли тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell.