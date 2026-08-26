В Закарпатской области ветеранам предлагают трудоустройство в лесной отрасли — филиал «Карпатский лесной офис» имеет десятки открытых вакансий в разных громадах региона.

Помощь ветеранам в Закарпатской области расширяется новыми направлениями — теперь бывшим военным, помимо грантов на собственное дело, открыли доступ к конкретным рабочим местам в лесной отрасли.

Заместитель главы Закарпатской областной военной администрации Александр Музиченко провел рабочее совещание, посвященное трудоустройству демобилизованных защитников и защитниц в лесном хозяйстве. К обсуждению присоединились руководители районов, представители Ветеранского пространства «ВДОМА», областного центра занятости и филиала «Карпатский лесной офис» ГП «Леса Украины».

Как сообщает Закарпатская ОВА, по состоянию на август статус безработных в области имеют 62 демобилизованных защитника. В то же время с начала 2026 года при содействии службы занятости работу уже нашли 66 ветеранов. Часть бывших военных, особенно в небольших и отдаленных громадах, ищет работу самостоятельно, не обращаясь в центр занятости.

Лесная отрасль имеет разветвленную сеть предприятий в разных громадах Закарпатья, что позволяет предложить широкий выбор вакансий — от производственных профессий до работы в сферах охотничьего хозяйства и рекреации. Филиал «Карпатский лесной офис» в настоящее время предлагает 63 вакансии для демобилизованных защитников и защитниц. Среди доступных должностей — трактористы, лесорубы, вальщики леса, водители грузовиков и другие специальности.

«Мы должны максимально приблизить возможности трудоустройства к нашим ветеранам. Никто из них не должен оставаться один на один с вопросом поиска работы. Мы должны объединить усилия всех служб и работодателей, чтобы предложить конкретные вакансии и действенную поддержку», — подчеркнул Александр Музиченко во время совещания.

Как ветерану найти работу в лесной отрасли Закарпатья

Для трудоустройства ветеранам советуют обращаться в Закарпатский областной центр занятости или непосредственно в филиал «Карпатский лесной офис». Специалисты центра занятости помогут подобрать вакансию в соответствии с навыками и опытом, а при необходимости — направят на бесплатное профессиональное обучение или переквалификацию.

Также поддержку оказывает Ветеранское пространство «ВДОМА», где защитники могут получить консультации по вопросам трудоустройства, социальной защиты и адаптации к гражданской жизни. Сейчас все задействованные структуры работают над налаживанием прямой координации, чтобы имеющиеся вакансии оперативно находили своих кандидатов.

В Закарпатской ОВА подчеркивают: развитие возможностей для профессиональной адаптации защитников будет продолжаться, чтобы возвращение к гражданской жизни открывало перед ними реальные возможности для работы, самореализации и экономической независимости.

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