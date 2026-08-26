Постановление Кабмина №440 открыло переход на двухкомпонентный тариф на тепло: плату за отопление и горячую воду разложат на 12 месяцев. Мораторий на повышение тарифов для населения при этом остается в силе.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине начали перестраивать — в августе 2026 года обрел практические очертания переход на двухкомпонентный тариф на тепло. Постановление Кабмина №440 открыло подготовительный этап, в рамках которого плату за отопление и горячую воду разложат на 12 месяцев.

Об этом сообщает Newssky. Меняется сама логика счета: вместо зимнего финансового удара одной-двумя большими платежками потребитель получает предсказуемый ежемесячный платеж. Средства на ремонт трубопроводов, обслуживание котельных и поддержание сетей в рабочем состоянии распределяются равномерно в течение года.

Двухкомпонентный, или двухставочный, тариф делит платеж на две самостоятельные части. Первая — плата за мощность — фиксированная и начисляется ежемесячно независимо от сезона. Она покрывает постоянные расходы теплоснабжающего предприятия: амортизацию оборудования, аварийные бригады, диспетчеризацию, подготовку к отопительному сезону и содержание магистралей и внутридомовых сетей. Вторая — плата за фактическое тепло — переменная. Она появляется в счетах только в период потребления и зависит от объема гигакалорий по показаниям приборов учета.

Правительство подчеркивает: мораторий на повышение тарифов для населения во время военного положения остается в силе. Поэтому нынешние перерасчеты — это техническая перестройка структуры счета, а не автоматическое подорожание услуг. Конкретные цифры в платежках появятся только после официальных решений местных органов власти и, в случаях лицензируемой деятельности, регулятора НКРЭКУ.

Что изменится для потребителя

Для домохозяйства переход означает другую психологию планирования бюджета. Семья видит предсказуемый ежемесячный минимум и отдельно контролирует зимнее потребление. Если дом утеплен и имеет индивидуальный тепловой пункт, переменную часть можно существенно уменьшить. Если же тепло теряется из-за изношенных труб, экономия на фиксированной части не спасет от высокого счета за гигакалории.

Разница между замороженной ценой для потребителя и реальной себестоимостью тепла накапливается в виде долгов предприятий. По сообщениям правительственных кругов, рассматривают отдельную программу в государственном бюджете на 2027 год, которая могла бы компенсировать около 122 миллиардов гривен долга, образовавшегося из-за тарифной разницы. Сам двухкомпонентный тариф этот долг не отменяет — он лишь делает структуру расходов более прозрачной.

Как узнать, за что именно вы платите

Поскольку конкретные параметры тарифа будут утверждать местные органы и НКРЭКУ, потребителям советуют требовать публикации методики: какие статьи расходов вошли в плату за мощность, как учтен износ сетей и исключены ли неэффективные потери. Жителям многоквартирных домов важно проверить наличие общедомового счетчика тепла и уточнить в своем ОСМД или управляющей компании, как будут распределять показания между квартирами.

Горячую воду во многих городах готовят именно через системы централизованного теплоснабжения, поэтому двухкомпонентный подход затрагивает и повседневный быт. Потребитель имеет право знать, какая доля фиксированной части относится именно к горячему водоснабжению и как учитываются летние месяцы, когда отопление отключено.

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