Яблочный пирог — это десерт, который невозможно приготовить неудачно, если знать один простой трюк с начинкой. Этот рецепт отличается особым способом варки соуса для начинки, который делает пирог сочным и ароматным, без лишней влаги.

Банановый пирог с карамельной основой мы уже публиковали — а яблочный пирог готовится по другому принципу, где главную роль играет густая карамелизированная начинка из яблок.

Яблочный пирог — один из самых популярных десертов на праздничном столе, и это не удивительно: хрустящая масляная основа, ароматная начинка с корицей и нежная текстура покоряют с первого кусочка. Этот рецепт яблочного пирога отличается особым способом приготовления начинки — яблоки не просто смешивают с сахаром, а заливают предварительно сваренным соусом на основе масла и муки. Именно благодаря этому начинка получается густой, сочной, без излишка влаги, и пирог держит форму даже после нарезки.

Ингредиенты для яблочного пирога

тесто для пирога — 2 коржа (домашнее масляное тесто, без маргарина)

яблоки сорта «Гренни Смит» — примерно 1 кг (6-7 плодов, тонко нарезанных)

корица — 1,5 чайной ложки

масло несоленое — 115 г (8 столовых ложек)

мука пшеничная — 30 г (3 столовые ложки)

вода — 60 мл (1/4 стакана)

сахар — 200 г (1 стакан)

яйцо — 1 шт. + 1 столовая ложка воды для смазывания

Лучшими яблоками для начинки считаются кислые и хрустящие «Гренни Смит», которые держат форму во время выпекания. Если используете более сладкие сорта — Golden Delicious, Хоні Крисп, Джонаголд или Фуджи — сахара можно взять немного меньше.

Как приготовить яблочный пирог: шаг за шагом

Заранее приготовьте тесто на два коржа и охладите его в холодильнике согласно инструкции. Разогрейте духовку до 220°C, установив решетку в центр.

Растопите 115 г масла в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте 30 г муки и взбивайте постоянно в течение 1 минуты.

Влейте 60 мл воды и 200 г сахара, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 3 минуты, помешивая, после чего снимите с огня — главное не переварить соус, иначе он расслоится или станет слишком густым.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, тонко нарежьте ломтиками. Сложите в большую миску, присыпьте 1,5 чайной ложки корицы и перемешайте.

Залейте яблоки готовым соусом и перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт начинкой.

Раскатайте нижний корж в круг диаметром около 30 см и перенесите в форму для пирога диаметром 23 см. Выложите яблочную начинку, слегка приподнимая её в центре — важно, чтобы начинка не попадала на края теста, иначе край будет трудно запечатать.

Раскатайте второй корж в круг диаметром 28 см и нарежьте на 10 полосок с помощью ножа для пиццы. Выложите полоски решеткой поверх начинки, переплетая их между собой. Защипните края, чтобы запечатать пирог, и смажьте верх смесью из 1 яйца и 1 столовой ложки воды.

Выпекайте яблочный пирог при 220°C в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 175°C и продолжайте выпекать еще 45 минут — до момента, когда густой сок начнет пузыриться через решетку не менее 5 минут.

Дайте пирогу остыть и «отдохнуть» при комнатной температуре в течение часа перед подачей — это нужно, чтобы начинка загустела и держалась при нарезке.

Подавайте яблочный пирог теплым, с шариком ванильного мороженого — это классическое сочетание раскрывает вкус начинки наилучшим образом. Готовый пирог можно хранить накрытым при комнатной температуре до 2 дней, в холодильнике — до 4 дней, а в морозильной камере в герметичном контейнере — до 3 месяцев. Разогревать стоит в духовке при 175°C до полного прогрева.

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