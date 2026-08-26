Сырники — любимый завтрак, который готовят из домашнего творога, а этот рецепт добавляет им особой сочности благодаря изюму и простой технике обваливания в муке.

Блины на заварном тесте мы уже публиковали — а сырники готовятся совершенно по-другому и требуют более деликатного подхода к тесту.

Сырники — это классическое блюдо украинской и славянской кухни, которое готовят из творога, яиц и муки. Это быстрый и сытный завтрак, который любят за мягкую, нежную текстуру внутри и золотистую хрустящую корочку снаружи. В этом рецепте сырники дополнительно обогащены изюмом, что придает им легкую сладость и сочность, а пышность им придают сода с уксусом; секрет идеальной формы — в правильном обваливании теста в муке перед обжаркой.

Ингредиенты для сырников

творог — примерно 425 г (домашний или магазинный)

яйца крупные — 4 шт.

мука пшеничная — примерно 90 г (3/4 стакана) в тесто, плюс примерно 60 г (1/2 стакана) для обваливания

сахар — 3 столовые ложки

соль — 1/2 чайной ложки

сода — 1 чайная ложка

белый винный уксус — 1 чайная ложка

изюм — примерно 150 г (1 стакан)

масло (легкое оливковое) — 2-3 столовые ложки на каждую партию для жарки

для подачи — свежие фрукты или джем, сметана, сахарная пудра (по желанию)

Как приготовить сырники: пошагово

В большой миске смешайте творог, яйца, муку (90 г), сахар и соль до однородной массы.

В маленькой миске соедините соду с уксусом — смесь зашипит. Сразу добавьте её к творожной массе.

С помощью ручного миксера перемешайте тесто до однородной консистенции. Затем ложкой вмешайте изюм. Тесто останется немного комковатым — это нормально.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавьте 2-3 столовые ложки масла.

Насыпьте примерно 60 г муки в отдельную небольшую миску. Возьмите полную столовую ложку или порцию творожной массы размером с ложку для мороженого, положите в муку. Обваляйте, присыпая мукой сверху, а затем хорошо обваленными в муке руками осторожно перекладывайте сырник из одной ладони в другую, убирая лишнюю муку.

Когда сковорода и масло хорошо разогреются, выкладывайте сформированные сырники прямо на сковороду. Обжаривайте до золотистой корочки — примерно 3-4 минуты с каждой стороны, перевернув один раз.

Переложите готовые сырники на тарелку и подавайте с любимыми добавками.

Сырники лучше всего подавать горячими со сметаной, свежими фруктами или джемом и сахарной пудрой — классическое сочетание вкусов. Если готовите заранее, тесто можно замесить вечером, а соду с уксусом добавить уже утром перед жаркой.

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