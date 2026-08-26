Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием автоматически подлежат воинскому учету и должны пройти ВЛК. В то же время принудительная мобилизация им не грозит, а нахождение на учете не запрещает выезд за границу.

Военно-врачебная комиссия в Украине является обязательной для женщин-медиков, которые автоматически попадают на воинский учет. Юристы объяснили, какие именно правила действуют в 2026 году и могут ли женщины с медицинским образованием выезжать за границу.

Данные о женщинах, получивших медицинское или фармацевтическое образование, учебные заведения передают в ТЦК автоматически. Поэтому отдельно подавать заявление для постановки на учет не нужно. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Факти», об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко.

После постановки на учет женщина-медик должна в течение 60 дней обратиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. Именно ВВК определяет степень пригодности к военной службе. Если этого не сделать в установленный срок, возможен штраф. В отдельных случаях человека могут даже объявить в розыск.

Могут ли женщин-медиков мобилизовать принудительно

Воинский учет сам по себе не означает мобилизацию. В 2026 году служба для женщин остается добровольной. Поэтому принудительно призвать женщину-медика только из-за того, что она состоит на учете, нельзя. Никаких изменений в этом вопросе пока не вводилось.

Могут ли женщины-медики выезжать за границу

Нахождение на воинском учете также не запрещает женщинам-медикам выезд из Украины. Екатерина Анищенко пояснила, что при пересечении границы им не нужно предъявлять документ о воинском учете. Выезд осуществляется на общих основаниях — для пересечения границы требуется исключительно загранпаспорт.

Отдельных правил, обязывающих пограничников проверять женщин-медиков в реестре «Оберег», также не вводилось. Поэтому ограничений для пересечения границы этой категорией гражданок пока нет.

Что делать женщине-медику после постановки на учет

Если вы получили медицинское или фармацевтическое образование, алгоритм действий таков:

Учебное заведение автоматически передает ваши данные в ТЦК — отдельно никуда обращаться не нужно.

В течение 60 дней после постановки на учет необходимо обратиться в ТЦК по месту регистрации и пройти ВВК.

По результатам ВВК определяется степень вашей пригодности к военной службе.

Если не пройти ВВК в установленный срок — грозит штраф, а в отдельных случаях — объявление в розыск.

При этом стоит помнить: сам факт нахождения на воинском учете не означает, что вас могут принудительно мобилизовать. Служба для женщин в 2026 году является исключительно добровольной.

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