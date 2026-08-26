Минобороны дало разъяснение по выплатам денежного обеспечения военнослужащим, самовольно оставившим часть: что происходит с зарплатой, «боевыми» и блокируют ли банковские карты.

Вопрос денежных выплат для украинцев остается чрезвычайно актуальным — Министерство обороны Украины предоставило важные разъяснения относительно денежного обеспечения военнослужащих, самовольно оставивших часть (СЗЧ). В ведомстве детально объяснили, когда прекращают начисления, стоит ли опасаться блокировки карт и по каким правилам восстанавливают выплаты после возвращения на службу.

Что происходит с выплатами во время СЗЧ

По приказу командира со дня самовольного оставления части военнослужащему прекращают все выплаты денежного обеспечения. Одновременно останавливают продовольственное и вещевое обеспечение, а период отсутствия не засчитывают в выслугу лет. Это означает, что каждый день вне части — это потеря и текущих денег, и пенсионного стажа.

Возвращение на службу возобновляет начисление денежного обеспечения, но только на последующий период. В Минобороны подчеркнули: время, проведенное в статусе СЗЧ, не оплачивается и никоим образом не компенсируется — даже если военнослужащий впоследствии вернулся и продолжил службу.

Блокируют ли банковские карты из-за СЗЧ

Несмотря на распространенные среди военнослужащих слухи об автоматической блокировке счетов, в Минобороны это опровергли. Банковские карты из-за самого факта СЗЧ не блокируют — арест счетов возможен исключительно по решению суда в рамках открытого уголовного дела. То есть без соответствующего судебного постановления доступ к собственным средствам на карте сохраняется.

Что с «боевыми» выплатами

Правила начисления дополнительного вознаграждения — так называемых «боевых» — существенно отличаются от базового денежного обеспечения. Военнослужащие в статусе СЗЧ исключаются из приказов на выплату дополнительного вознаграждения за весь месяц нарушения, за весь период отсутствия и за весь месяц возвращения.

Для наглядности: если военный вернулся и был зачислен в списки личного состава 10 августа, базовую зарплату ему восстановят с 10 августа. А вот «боевые» за август не начислят вообще — их выплату начнут только с сентября. Таким образом, даже за несколько дней отсутствия в начале месяца военнослужащий теряет дополнительное вознаграждение сразу за два месяца.

Как вернуться на службу: пошаговая процедура

Согласно постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года №767, для военнослужащих ВСУ и ГССТ действует механизм добровольного возвращения. Процедура состоит из нескольких последовательных шагов:

Подать рапорт через приложение «Армія+», рекрутинговый центр или другие установленные каналы. Дождаться проверки рапорта — она длится до 7 дней. После согласования прибыть в часть по выбранному маршруту в течение 120 часов (5 суток).

Продовольственное обеспечение восстанавливают сразу со дня прибытия в часть. Денежное и вещевое — после официального зачисления приказом командира в списки личного состава.

Что делать, если выплаты задерживают после возвращения

Если военнослужащий уже прибыл в часть, но оформление или выплаты задерживают, в Минобороны советуют звонить на горячую линию по номеру 1512. Для быстрого решения вопроса стоит заранее подготовить данные о поданном рапорте, точную дату прибытия в часть и текущий статус заявления.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Министерство обороны, военнослужащие, самовольно оставившие части, имеют последний месяц, чтобы вернуться на службу по упрощенному алгоритму.

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