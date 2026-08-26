Міноборони дало роз'яснення щодо виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишили частину: що відбувається із зарплатою, «бойовими» та чи блокують банківські картки.

Питання грошових виплат для українців залишається надзвичайно актуальним — Міністерство оборони України надало важливі роз'яснення щодо грошового забезпечення військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ). У відомстві детально пояснили, коли припиняють нарахування, чи варто боятися блокування карток та за якими правилами відновлюють виплати після повернення на службу.

Що відбувається з виплатами під час СЗЧ

За наказом командира від дня самовільного залишення частини військовослужбовцю припиняють усі виплати грошового забезпечення. Одночасно зупиняють продовольче й речове забезпечення, а період відсутності не зараховують до вислуги років. Це означає, що кожен день поза частиною — це втрата і поточних грошей, і пенсійного стажу.

Повернення на службу поновлює нарахування грошового забезпечення, однак лише на подальший період. У Міноборони наголосили: час, проведений у статусі СЗЧ, не оплачується і жодним чином не компенсується — навіть якщо військовослужбовець згодом повернувся й продовжив службу.

Чи блокують банківські картки через СЗЧ

Попри поширені серед військовослужбовців чутки про автоматичне блокування рахунків, у Міноборони це спростували. Банківські картки через сам факт СЗЧ не блокують — арешт рахунків можливий виключно за рішенням суду в межах відкритої кримінальної справи. Тобто без відповідної судової ухвали доступ до власних коштів на картці зберігається.

Що з «бойовими» виплатами

Правила нарахування додаткової винагороди — так званих «бойових» — суттєво відрізняються від базового грошового забезпечення. Військовослужбовці в статусі СЗЧ виключаються з наказів на виплату додаткової винагороди за весь місяць порушення, за весь період відсутності та за весь місяць повернення.

Для наочності: якщо військовий повернувся та був зарахований до списків особового складу 10 серпня, базову зарплату йому поновлять від 10 серпня. А от «бойові» за серпень не нарахують узагалі — їх виплату розпочнуть лише з вересня. Таким чином, навіть за кілька днів відсутності на початку місяця військовослужбовець втрачає додаткову винагороду одразу за два місяці.

Як повернутися на службу: покрокова процедура

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 12 червня 2026 року №767, для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ діє механізм добровільного повернення. Процедура складається з кількох послідовних кроків:

Подати рапорт через застосунок «Армія+», рекрутинговий центр або інші визначені канали. Дочекатися перевірки рапорту — вона триває до 7 днів. Після погодження прибути до частини за обраним маршрутом протягом 120 годин (5 діб).

Продовольче забезпечення відновлюють одразу з дня прибуття до частини. Грошове та речове — після офіційного зарахування наказом командира до списків особового складу.

Що робити, якщо виплати затримують після повернення

Якщо військовослужбовець уже прибув до частини, але оформлення чи виплати затримують, у Міноборони радять телефонувати на гарячу лінію за номером 1512. Для швидкого вирішення питання варто заздалегідь підготувати дані про поданий рапорт, точну дату прибуття до частини та поточний статус заяви.

Як повідомляє ТСН із посиланням на Міністерство оборони, військовослужбовці, які самовільно залишили частини, мають останній місяць, щоб повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.

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