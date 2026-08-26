Фаршировані перці — це страва, яку готують у соусі на основі бульйону та вершків, тому начинка виходить особливо соковитою. Головна фішка цього рецепта — перці не варять окремо, а тушкують у духовці прямо в кремовому соусі.

Рецепт швидкого плову з куркою ми вже публікували — а фаршировані перці готуються трохи інакше, хоч і мають схожу основу з рису та м'яса.

Фаршировані перці — класична родинна страва, яку люблять за соковиту начинку з м'яса й рису та ароматний соус, у якому перці доходять до готовності. Цей рецепт відрізняється тим, що перці не заливають простим бульйоном, а тушкують у духовці в соусі з бульйону та вершків — саме це робить начинку м'якою, а не сухою чи гумовою. Ще один нюанс рецепта — у фарш додають одразу два види м'яса: яловичину та курку (або індичку), а також обсмажені овочі, які роблять смак яскравішим.

Інгредієнти для фаршированих перців

рис (круглий або для суші) — приблизно 150 г (3/4 склянки)

курячий бульйон або вода — приблизно 180 мл (3/4 склянки) для рису

перець болгарський — 6 середніх штук

яловичий фарш — приблизно 225 г

фарш з курячої грудки або індички — приблизно 225 г

морква — приблизно 120 г, терта

цибуля — приблизно 80 г, дрібно нарізана

помідори — приблизно 80 г, дрібно нарізані

часник — 3 зубчики, подрібнені

зелена цибуля (пір'я) — приблизно 30 г, нарізана

петрушка — приблизно 15 г, нарізана

чорний перець мелений — 1 чайна ложка

сіль — 1 столова ложка (або менше, якщо сіль звичайна, не кошерна)

олія оливкова — 60 мл (1/4 склянки)

соус шрірача або інший гострий соус — 1 чайна ложка (опційно)

Для соусу, у якому тушкуються перці:

курячий бульйон — приблизно 360 мл (1,5 склянки)

вершки жирні — приблизно 120 мл (1/2 склянки)

лавровий лист — 2 штуки

сіль — за смаком

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Промийте рис холодною водою, залийте бульйоном або водою і варіть на слабкому вогні під кришкою, доки рідина повністю не випарується (приблизно 10-15 хвилин). Після цього розпушіть рис вилкою і дайте охолонути — важливо не доварювати рис повністю, бо він довариться разом із фаршем у духовці.

Помийте перці, зріжте верхівку ножем, витягніть серединку з насінням і перегородками. Викиньте плодоніжки й перегородки, а зрізані верхівки наріжте дрібно — вони підуть у начинку.

Нарізану цибулю та помідори підготуйте, моркву очистіть і натріть, зелену цибулю та петрушку наріжте, часник подрібніть.

На розігрітій з олією сковороді на сильному вогні обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву й готуйте ще 5 хвилин, постійно перемішуючи. Потім додайте помідори, нарізані верхівки перців, часник та гострий соус (за бажанням) і смажте близько 10 хвилин, доки не випарується волога. Дайте овочевій масі охолонути.

В охолоджений рис додайте овочеву масу і перемішайте. Додайте яловичий фарш і фарш з курки, ретельно розподіліть м'ясо по всій масі. Далі всипте нарізану зелену цибулю, петрушку, чорний перець та сіль і ще раз перемішайте. Щоб перевірити начинку на сіль, обсмажте невелику ложку фаршу на сковороді й спробуйте на смак.

Наповніть перці підготовленою начинкою — щільно, але без надмірного тиску, бо рис ще розшириться під час запікання. Складіть фаршировані перці у форму для запікання, висота якої хоча б трохи більша за висоту перців.

Приготуйте соус: змішайте курячий бульйон із вершками у пропорції приблизно 3:1, скуштуйте й підсоліть за потреби. Влийте соус навколо перців так, щоб рідина сягала приблизно трьох чвертей висоти перців, додайте лавровий лист. Накрийте форму фольгою, щільно притиснувши по краях.

Поставте форму в розігріту до 220°C духовку і доведіть до кипіння, після чого зменшіть температуру до 175°C і запікайте ще 30-50 хвилин, доки перці не стануть м'якими, а рис усередині повністю не проготується.

Готові фаршировані перці перекладіть на тарілку для подачі, полийте ложкою-двома соусу, у якому вони тушкувалися, і подавайте з тертим сиром або ложкою сметани.

Фаршировані перці добре зберігаються в холодильнику кілька днів і навіть смачніші на другий день, коли начинка просочується соусом. Якщо хочете вегетаріанський варіант — просто приберіть м'ясо з рецепта, залишивши рис та овочі.

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