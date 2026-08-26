У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №15194 та №15195, які передбачають нульове розмитнення автомобілів для чинних військовослужбовців, ветеранів зі статусом УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Розповідаємо, які обмеження пропонують та на якому етапі перебуває розгляд документів.

Пільгове оформлення автомобілів в Україні давно обговорюється на різних рівнях — цього разу у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які можуть дозволити військовослужбовцям та ветеранам ввозити авто без сплати митних платежів. Ініціатива належить народному депутату Мар'яну Заблоцькому, а ветеранська спільнота активно долучилася до її доопрацювання.

24 квітня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти — №15194 (зміни до Митного кодексу) та №15195 (зміни до Податкового кодексу). Документи передбачають нульове розмитнення транспортних засобів для чинних військовослужбовців. Згодом з'явилися альтернативні проєкти — №15195-2, №15195-4 та №15194-2, які розширюють коло отримувачів на ветеранів зі статусом учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Учасники ветеранської ініціативної групи пропонують розділити майбутній механізм на дві категорії. Для чинних військовослужбовців пільга може діяти протягом воєнного стану та визначеного перехідного періоду. Для ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пропонується окремий постійний механізм. Як повідомляє видання «НОВА», станом на середину серпня законопроєкти перебувають на стадії розгляду в парламентських комітетах.

Які обмеження пропонують для пільгового розмитнення

Ветеранська спільнота наполягає на запровадженні чітких запобіжників, щоб пільга не перетворилася на схему заробітку. Серед ключових обмежень: один автомобіль на одну особу, заборона відчуження транспортного засобу протягом трьох років після ввезення, автоматична перевірка через державні реєстри, блокування повторного використання пільги та фінансова відповідальність за порушення умов.

Окремо пропонують встановити граничну вартість автомобіля, на який поширюватиметься пільга, та обмеження щодо його характеристик. Перевірку статусу ветерана та використання права планують проводити через державні реєстри — це дозволить не вимагати від людини повторно подавати документи, інформація з яких уже є в держави.

Хто підтримує ініціативу та коли чекати рішення

6 серпня 2026 року позицію ветеранів підтримав представник Офісу Військового омбудсмана. Ініціативу також схвалили Хмельницька, Миколаївська та Харківська обласні ради, низка ветеранських і громадських організацій. 16 серпня у Львові представники ветеранських організацій обговорювали, як прискорити ухвалення нульового розмитнення для військових і ветеранів.

Народний депутат Мар'ян Заблоцький зазначає, що ідея має підтримку серед частини парламентарів: «До мене дуже багато депутатів підійшли і сказали, що готові підтримати закон». Водночас остаточне рішення залежатиме від розгляду законопроєктів у профільному комітеті Верховної Ради та винесення до сесійної зали. Наразі нульового розмитнення автомобілів для військовослужбовців і ветеранів в Україні ще немає — документи перебувають на етапі доопрацювання.