Графіки відключення світла 26 серпня в окремих регіонах залишаються чинними, однак на загальнонаціональному рівні енергетики не планують запроваджувати обмеження. В Укренерго повідомили, що у середу, 26 серпня, графіки погодинних вимкнень не прогнозуються.

Водночас енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему. Особливу увагу звертають на використання потужних електроприладів.

Коли краще вмикати потужну техніку

В Укренерго рекомендують по можливості перенести використання пральних машин, бойлерів, прасок та кондиціонерів на денний період — з 11:00 до 15:00. Саме в цей час сонячні електростанції працюють найефективніше, що дозволяє зменшити навантаження на мережу.

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Стежити за актуальною інформацією про стан енергосистеми та можливі зміни споживачі можуть на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Коли графіки можуть повернутися

Як пояснював голова Укренерго Віталій Зайченко, необхідність у відключеннях може виникнути при поєднанні двох факторів: тривалої спеки, яка збережеться щонайменше тиждень, та нових масштабних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. У такому разі обмеження можуть тривати до п'яти годин на добу.

Наразі, за інформацією Укренерго, енергосистема працює стабільно, що дозволяє уникнути графіків 26 серпня. Однак ситуація залишається чутливою до зовнішніх факторів — будь-які нові обстріли чи різке зростання споживання через спеку можуть змінити прогноз.

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