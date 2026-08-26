У середу, 26 серпня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключення електроенергії. В Укренерго повідомили, що обмежень на цей день не прогнозується, однак закликали українців раціонально використовувати електрику.

Графіки відключення світла 26 серпня в окремих регіонах залишаються чинними, однак на загальнонаціональному рівні енергетики не планують запроваджувати обмеження. В Укренерго повідомили, що у середу, 26 серпня, графіки погодинних вимкнень не прогнозуються.

Водночас енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему. Особливу увагу звертають на використання потужних електроприладів.

Коли краще вмикати потужну техніку

В Укренерго рекомендують по можливості перенести використання пральних машин, бойлерів, прасок та кондиціонерів на денний період — з 11:00 до 15:00. Саме в цей час сонячні електростанції працюють найефективніше, що дозволяє зменшити навантаження на мережу.

Стежити за актуальною інформацією про стан енергосистеми та можливі зміни споживачі можуть на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Коли графіки можуть повернутися

Як пояснював голова Укренерго Віталій Зайченко, необхідність у відключеннях може виникнути при поєднанні двох факторів: тривалої спеки, яка збережеться щонайменше тиждень, та нових масштабних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. У такому разі обмеження можуть тривати до п'яти годин на добу.

Наразі, за інформацією Укренерго, енергосистема працює стабільно, що дозволяє уникнути графіків 26 серпня. Однак ситуація залишається чутливою до зовнішніх факторів — будь-які нові обстріли чи різке зростання споживання через спеку можуть змінити прогноз.

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