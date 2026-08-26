На Рівненщині триває реалізація державної програми «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень.

Грошова допомога на Рівненщині для родин першокласників стала доступною завдяки державній програмі «Пакунок школяра». Як повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації, реалізація ініціативи Президента України Володимира Зеленського в області триває — батьки дітей, які цьогоріч ідуть до першого класу, можуть отримати одноразову фінансову підтримку в розмірі 5 тисяч гривень.

Програма покликана зменшити фінансове навантаження на родини напередодні нового навчального року. Кошти виплачують для придбання всього необхідного першокласнику: від канцелярії до шкільної форми.

Хто має право на виплату

Отримати 5 тисяч гривень у межах програми «Пакунок школяра» можуть батьки або законні представники дітей, які у 2026 році вперше йдуть до школи. Виплата є одноразовою та не залежить від рівня доходів родини — кошти надають усім першокласникам незалежно від матеріального становища.

Подати заяву можна до 1 листопада 2026 року. У Рівненській ОДА закликають батьків не зволікати з оформленням, аби встигнути придбати необхідні речі до початку навчального процесу.

Як оформити заявку: два способи

Подати заяву на участь у програмі можна двома способами. Перший — онлайн через мобільний застосунок «Дія». У розділі послуг потрібно знайти «Пакунок школяра», заповнити необхідні дані та підтвердити заявку. Другий спосіб — офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України на Рівненщині, де фахівці допоможуть із заповненням документів.

Після того як заяву розглянуть і схвалять, гроші надійдуть на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» картки «Дія». Строк розгляду заяви зазвичай становить до 10 робочих днів.

Які документи потрібні: свідоцтво про народження дитини, довідка про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код дитини та одного з батьків. При поданні через сервісний центр ПФУ також знадобиться паспорт заявника.

На що можна витратити кошти

Гроші з «Пакунка школяра» мають цільове призначення: їх можна витратити виключно на товари, необхідні для навчання. До переліку входять канцелярське приладдя, книжки, шкільний одяг та взуття. Однак придбати ці речі можна лише у визначених торговельних мережах, які долучилися до програми.

У Рівненській ОДА закликають місцевих підприємців активно приєднуватися до ініціативи — це дозволить розширити перелік магазинів, де батьки зможуть залишити кошти, та зробити процес закупівлі зручнішим для родин.

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