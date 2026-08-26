В субботу, 29 августа, в Тернополе из-за спортивного забега на полтора часа ограничат движение транспорта на двух центральных улицах. В горсовете предупредили водителей о временных перекрытиях и посоветовали заранее планировать маршрут.

Ограничение движения в Тернополе на этой неделе получило продолжение: в субботу, 29 августа, водителям снова придётся искать объезд. На этот раз причиной стал спортивный забег, из-за которого на полтора часа перекроют движение в центральной части города.

О временных изменениях в организации дорожного движения сообщили в Тернопольском городском совете. По информации горсовета, ограничения будут действовать в промежутке с 10:50 до 12:30.

Какие улицы перекроют

Движение транспорта ограничат на двух улицах — Юлиуша Словацкого и Михаила Грушевского. Именно по этим участкам будет проходить маршрут забега, поэтому проезд здесь временно закроют, а водителей попросят пользоваться соседними улицами.

Что стоит учесть водителям

Поскольку перекрытие приходится на дневное время субботы, водителям советуют заранее планировать маршрут и закладывать дополнительное время на поездку через центр. На прилегающих улицах в этот период движение может быть затруднено, поэтому на участках будут работать регулировщики и будут установлены временные дорожные знаки.

Полностью движение восстановят сразу после завершения забега — ориентировочно в 12:30. Точное время может сместиться в зависимости от хода спортивного мероприятия, поэтому организаторы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам на Тернопольщине: в горсовете сообщили, как получить выплаты на лечение.