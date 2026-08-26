У суботу, 29 серпня, у Тернополі через спортивний забіг на півтори години обмежать рух транспорту на двох центральних вулицях. У міській раді попередили водіїв про тимчасові перекриття та порадили заздалегідь планувати маршрут.

Обмеження руху в Тернополі цього тижня отримало продовження: у суботу, 29 серпня, водіям знову доведеться шукати об'їзд. Цього разу причиною став спортивний забіг, через який на півтори години перекриють рух у центральній частині міста.

Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху повідомили в Тернопільській міській раді. За інформацією міськради, обмеження діятимуть у проміжку з 10:50 до 12:30.

Які вулиці перекриють

Рух транспорту обмежать на двох вулицях — Юліуша Словацького та Михайла Грушевського. Саме цими ділянками пролягатиме маршрут забігу, тож проїзд тут тимчасово закриють, а водіїв проситимуть користуватися сусідніми вулицями.

Що варто врахувати водіям

Оскільки перекриття припадає на денний час суботи, водіям радять заздалегідь планувати маршрут і закладати додатковий час на поїздку через центр. На прилеглих вулицях у цей період рух може бути ускладненим, тому на ділянках працюватимуть регулювальники та будуть встановлені тимчасові дорожні знаки.

Повністю рух відновлять одразу після завершення забігу — орієнтовно о 12:30. Точний час може зміститися залежно від перебігу спортивного заходу, тож організатори просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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