Обмеження руху в Тернополі цього тижня отримало продовження: у суботу, 29 серпня, водіям знову доведеться шукати об'їзд. Цього разу причиною став спортивний забіг, через який на півтори години перекриють рух у центральній частині міста.
Про тимчасові зміни в організації дорожнього руху повідомили в Тернопільській міській раді. За інформацією міськради, обмеження діятимуть у проміжку з 10:50 до 12:30.
Які вулиці перекриють
Рух транспорту обмежать на двох вулицях — Юліуша Словацького та Михайла Грушевського. Саме цими ділянками пролягатиме маршрут забігу, тож проїзд тут тимчасово закриють, а водіїв проситимуть користуватися сусідніми вулицями.
Що варто врахувати водіям
Оскільки перекриття припадає на денний час суботи, водіям радять заздалегідь планувати маршрут і закладати додатковий час на поїздку через центр. На прилеглих вулицях у цей період рух може бути ускладненим, тому на ділянках працюватимуть регулювальники та будуть встановлені тимчасові дорожні знаки.
Повністю рух відновлять одразу після завершення забігу — орієнтовно о 12:30. Точний час може зміститися залежно від перебігу спортивного заходу, тож організатори просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Раніше Politeka повідомляла, допомога ветеранам на Тернопільщині: у міськраді повідомили, як отримати виплати на лікування.