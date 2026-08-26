Закон № 4954-IX от 19 августа 2026 года гарантирует военным, ветеранам и освобожденным из плена продление стационарного лечения более года, дистанционную военно-врачебную комиссию и сохранение выплат. Рассказываем, кто именно и на каких условиях получит новые государственные гарантии.

Военно-врачебная комиссия и правила мобилизации в Украине снова претерпели изменения. Новый Закон № 4954-IX от 19 августа 2026 года ввел дополнительные государственные гарантии для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена: речь идет о продлении лечения, сохранении выплат, дистанционной ВЛК и протезировании.

Как объясняют юристы ЮРЛИГИ (платформа LIGA:ZAKON), полноценное восстановление после тяжелых ранений часто требует значительно больше времени, чем само стационарное лечение. Длительная реабилитация, протезирование, психологическая поддержка и повторные медицинские вмешательства могут длиться больше года — и теперь закон позволяет не прерывать этот процесс.

Лечение более 12 месяцев: какие выплаты сохраняются

Главная новация — возможность продления стационарного лечения более 12 месяцев, если этого требует состояние здоровья военнослужащего. На этот период в определенных законом случаях сохраняются денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

Для тяжелораненых военнослужащих, которые лечатся больше года, предусмотрено сохранение дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен. Для отдельных других категорий — 50 000 гривен. Отдельно закон обязывает учитывать время перемещения между украинскими и иностранными медицинскими учреждениями — чтобы пациент не терял выплаты из-за дороги между клиниками.

Дистанционная ВЛК: кого это касается

Изменения коснулись и военно-врачебной комиссии. Если медицинские документы подтверждают, что военнослужащий из-за состояния здоровья не может прибыть на комиссию, медицинский осмотр могут провести дистанционно. Точную процедуру такого осмотра определит Кабинет Министров.

В то же время закон прямо запрещает выписывать военнослужащего в воинскую часть без решения ВЛК о пригодности. Это должно защитить раненых от преждевременного возвращения на службу без надлежащего медицинского заключения.

Протезирование и ортезирование: что изменилось

Отдельный блок изменений касается протезирования. Для лиц с инвалидностью вследствие войны протезирование и ортезирование теперь определены частью реабилитационного маршрута. Военнослужащий сможет самостоятельно выбирать протезиста-ортезиста и предприятие, которое будет предоставлять соответствующие услуги.

Также закон урегулирует компенсацию стоимости средств реабилитации — то есть военный не только получает услугу, но и может рассчитывать на возмещение расходов на средства, необходимые для восстановления.

Кто имеет право и как оформить

Новые гарантии распространяются на военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена, а протезирование как часть реабилитационного маршрута — на лиц с инвалидностью вследствие войны. Для продления лечения более 12 месяцев нужно подтверждение состояния здоровья медицинскими документами, а дистанционный осмотр ВЛК назначается при наличии таких документов. Детальный порядок прохождения дистанционной ВЛК должен утвердить Кабинет Министров, поэтому конкретные шаги по оформлению стоит уточнять в военно-врачебной комиссии по месту учета.

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