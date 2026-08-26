Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области может коснуться всех потребителей КП «Володимирводоканал» — предприятие обнародовало проект новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2027 год.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области может существенно изменить суммы в платежках — КП «Володимирводоканал» обнародовало проект новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2027 год. Об этом сообщает Владимирский городской совет.

Сейчас действующие тарифы, установленные решением исполнительного комитета от 19 декабря 2025 года (с изменениями от 28 мая 2026 года), составляют 33,03 грн с НДС за 1 куб. м централизованного водоснабжения и 42,80 грн с НДС за 1 куб. м централизованного водоотведения. Вместе это 75,83 грн за кубометр. Эти тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года.

На 2027 год предприятие предлагает следующие расчетные тарифы: 40,67 грн с НДС за 1 куб. м водоснабжения (рост на 7,64 грн, или 23,1%) и 57,37 грн с НДС за 1 куб. м водоотведения (рост на 14,57 грн, или 34,0%). В целом за кубометр потребители будут платить 98,04 грн — на 22,21 грн, или 29,3%, больше.

Почему тарифы пересматривают

В КП «Володимирводоканал» объясняют: действующие тарифы убыточны. Уровень возмещения затрат за первые 6 месяцев 2026 года составил лишь 66,5% по водоснабжению и 93,0% по водоотведению. Среди основных причин пересмотра — рост стоимости горюче-смазочных материалов: бензин А-95 подорожал на 55,8%, дизтопливо — на 67,1%, газ автомобильный — на 8,1%.

Также на тарифы повлияло уменьшение объемов реализации: на 6,8% по водоснабжению и на 2,3% по водоотведению. Расходы на оплату труда выросли на 45,5% из-за повышения минимальной зарплаты с 8000 до 8647 грн и прожиточного минимума до 3328 грн. Расходы на подкачку воды увеличились на 29,0%.

Что делать потребителям

В КП «Володимирводоканал» подчеркивают: повышение тарифов на коммунальные услуги для социально незащищенных слоев населения компенсируется государством через монетизацию льгот и субсидии. Предложения и замечания по новым тарифам принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования сообщения (26 августа 2026 года) по адресу: 44703, г. Владимир, ул. Луцкая, 211, КП «Володимирводоканал». Окончательное решение примет исполнительный комитет Владимирского городского совета.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на воду в Волынской области: как именно вырастут цены.