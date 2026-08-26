Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області може торкнутися всіх споживачів КП «Володимирводоканал» — підприємство оприлюднило проєкт нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2027 рік.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області може суттєво змінити суми в платіжках — КП «Володимирводоканал» оприлюднило проєкт нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2027 рік. Про це повідомляє Володимирська міська рада.

Наразі діючі тарифи, встановлені рішенням виконавчого комітету від 19 грудня 2025 року (зі змінами від 28 травня 2026 року), становлять 33,03 грн з ПДВ за 1 куб. м централізованого водопостачання та 42,80 грн з ПДВ за 1 куб. м централізованого водовідведення. Разом це 75,83 грн за кубометр. Ці тарифи діятимуть до 31 грудня 2026 року.

На 2027 рік підприємство пропонує такі розрахункові тарифи: 40,67 грн з ПДВ за 1 куб. м водопостачання (зростання на 7,64 грн, або 23,1%) та 57,37 грн з ПДВ за 1 куб. м водовідведення (зростання на 14,57 грн, або 34,0%). Загалом за кубометр споживачі платитимуть 98,04 грн — на 22,21 грн, або 29,3%, більше.

Чому тарифи переглядають

У КП «Володимирводоканал» пояснюють: діючі тарифи є збитковими. Рівень відшкодування витрат за перші 6 місяців 2026 року склав лише 66,5% по водопостачанню та 93,0% по водовідведенню. Серед основних причин перегляду — зростання вартості паливно-мастильних матеріалів: бензин А-95 подорожчав на 55,8%, дизпаливо — на 67,1%, газ автомобільний — на 8,1%.

Також на тарифи вплинуло зменшення обсягів реалізації: на 6,8% по водопостачанню та на 2,3% по водовідведенню. Витрати на оплату праці зросли на 45,5% через підвищення мінімальної зарплати з 8000 до 8647 грн та прожиткового мінімуму до 3328 грн. Витрати на підкачку води збільшилися на 29,0%.

Що робити споживачам

У КП «Володимирводоканал» наголошують: підвищення тарифів на комунальні послуги для соціально незахищених верств населення компенсується державою через монетизацію пільг і субсидії. Пропозиції та зауваження щодо нових тарифів приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування повідомлення (26 серпня 2026 року) за адресою: 44703, м. Володимир, вул. Луцька, 211, КП «Володимирводоканал». Остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет Володимирської міської ради.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на воду у Волинській області: як саме зростуть ціни.