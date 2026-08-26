Грецький салат готується менш ніж за 10 хвилин і не потребує складних продуктів — досить свіжих овочів, фети та ароматної заправки з оливкової олії й червоного винного оцту.

Салат «Мімоза» за новим рецептом ми вже публікували — а грецький салат готується зовсім інакше і ще швидше: жодного варіння чи випікання, лише свіжі овочі та проста заправка.

Грецький салат, або хоріатікі, — класика середземноморської кухні, яку люблять за яскравий смак, соковиті овочі та поєднання солоної фети з оливками. Цей рецепт особливо цінний тим, що займає буквально кілька хвилин: потрібно лише нарізати овочі та збовтати заправку, а решту зробить смак свіжих продуктів. Грецький салат добре виходить і взимку — заправка з оцту, часнику та оливкової олії «оживляє» навіть не дуже стиглі помідори та огірки.

Інгредієнти для грецького салату

Для заправки: 60 мл червоного винного оцту (можна замінити білим винним, рисовим, яблучним оцтом або лимонним соком, хоча смак трохи зміниться), 1 чайна ложка сушеного орегано, 2 зубчики часнику (подрібнені або протерті), 3/4 чайної ложки дрібної морської солі, 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю, 120 мл оливкової олії extra virgin.

Для салату: близько 300 г помідорів чері, розрізаних навпіл (або близько 450 г звичайних грядкових помідорів, порізаних шматочками), 1 огірок (краще довгий тонкошкірий, або 4 звичайні грядкові огірки), порізаний півмісяцями; 1 солодкий перець будь-якого кольору, очищений від насіння; близько 170 г сиру фета (приблизно 1 склянка), нарізаного кубиками з бринзи-цілого блоку або вже покришеного; близько 75 г маслин каламата без кісточок, розрізаних навпіл або порубаних; 40 г тонко нарізаної червоної цибулі.

За бажанням солодкий перець можна не додавати, а червону цибулю замінити на шалот або білу цибулю, якщо потрібно менш гострий смак.

Як приготувати грецький салат: покроково

Спочатку готують заправку. Оцет, орегано, сіль і перець змішують у мисці або в банці з кришкою, що щільно закривається. Далі додають оливкову олію і енергійно збовтують віночком або трясуть банку, доки заправка не стане однорідною. Заправку відкладають до подачі.

Потім готують сам салат: у велику миску для подачі викладають підготовлені помідори, огірок, солодкий перець, фету, маслини та червону цибулю.

Заправляють грецький салат безпосередньо перед подачею — заправку виливають зверху на овочі й обережно перемішують, щоб усі шматочки просочилися ароматом оцту, часнику та олії. Найкраще смакує протягом 2–3 годин після заправляння.

Якщо плануєте готувати грецький салат заздалегідь, заправку можна зберігати в закритому контейнері в холодильнику до 7 днів, а нарізані овочі окремо — до 2 днів, з'єднуючи все лише перед подачею. Такий салат чудово доповнює запечену курячу грудку, шашлики з курки чи яловичини, а також домашні лимонні картоплю чи питу — подавайте його як легкий обід або поживний гарнір до будь-якого протеїну.

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