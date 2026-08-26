У застосунку Дія з'явилася послуга перенесення мобільного номера на lifecell. За перші дні нею скористалися вже 1500 українців, при цьому номер телефону лишається незмінним.

Мобільний зв'язок в Україні тепер можна змінювати без втрати номера — у застосунку Дія запустили послугу перенесення номера на lifecell. Про запуск 25 серпня повідомили в Telegram-каналі «Дії».

За даними розробників сервісу, за допомогою нової функції вже 1500 українців подали заяви про перенесення номера до lifecell. Головна перевага — не потрібно повідомляти всім контактам про новий номер чи оновлювати дані в банках і месенджерах: при переході змінюється лише мобільна мережа, а сам номер лишається тим самим.

Як повідомляє Інформатор із посиланням на «Дію», щоб перенести номер до нового оператора, потрібно виконати кілька простих кроків.

Як перенести номер на lifecell через Дію

подати заяву в застосунку Дія;

придбати SIM-картку lifecell — онлайн або в магазині;

додати номер SIM-картки до заяви;

дочекатися підтвердження від поточного оператора;

отримати SMS із датою та часом перенесення;

після повідомлення про успішне перенесення встановити нову SIM-картку.

У «Дії» уточнили, що переносити номер до іншого оператора можна не частіше одного разу на 30 днів. Тобто одразу після переходу на lifecell наступний перехід доведеться відкласти на місяць.

Що варто знати перед перенесенням номера

Перш ніж подавати заяву, варто перевірити умови власного пакета послуг, адже після переходу до іншої мережі тариф замінюється на той, який пропонує новий оператор. Дізнатися свій актуальний тариф можна через USSD-запит, дзвінок у контакт-центр, чат-бот на сайті оператора, меню SIM-картки в телефоні або особистий кабінет у застосунку.

Послуга перенесення номера працює без додаткової плати за сам перехід — абонент лише купує нову SIM-картку lifecell та оплачує обраний тарифний план.

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