Підвищення вартості проїзду в Київській області триває: з 26 серпня в Ірпені поїздка містом у маршрутці коштує 25 гривень замість попередніх 20 гривень. Про новий тариф пасажири дізналися з оголошення, яке з'явилося в салоні маршрутки №379.

Робота для пенсіонерів у Київській області та щоденні витрати мешканців тепер доведеться рахувати інакше: у регіоні дорожчає транспорт. В Ірпені пасажири помітили в салоні маршрутки №379 оголошення про те, що з 26 серпня проїзд містом коштує 25 гривень замість 20 гривень.

Це вже не перше підвищення вартості проїзду в Київській області за останні місяці, однак саме Ірпінь донедавна тримав попередній тариф. Під час останнього перегляду цін на початку квітня вартість проїзду по Ірпеню не змінювали — тоді підвищення оминуло місто.

Скільки тепер коштує поїздка і на скільки зросла

Новий тариф становить 25 гривень за поїздку містом. Раніше пасажири платили 20 гривень, тобто вартість проїзду зросла одразу на 5 гривень, або на 25%. Оголошення про зміну тарифу розмістили безпосередньо в салоні транспортного засобу, а не на зупинках чи офіційних ресурсах перевізника.

Подорожчання транспорту навколо Києва

Підвищення в Ірпені відбувається на тлі ширшого зростання транспортних тарифів у столичному регіоні. У липні в Києві запрацювали нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті: вартість разової поїздки суттєво зросла порівняно з червневими квитками по 6,5 гривні. Приватні перевізники-маршрутники відреагували власним підвищенням цін ще з серпня.

За оцінкою транспортного експерта Дмитра Беспалова, яку цитував «Інформатор», лише через стрибок муніципальних тарифів доходи столичних маршрутників можуть зрости щонайменше на 148 мільйонів гривень на місяць. За його словами, у недалекому майбутньому вартість проїзду в маршрутках Києва може сягнути 40 гривень.

Що робити пасажирам

Пасажирам варто заздалегідь готувати дрібні готівкові кошти: далеко не всі маршрутки обладнані терміналами для безготівкової оплати. Перед посадкою доцільно перевіряти чинний тариф за оголошенням у салоні або уточнювати його у водія, щоб уникнути непорозумінь під час розрахунку.

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