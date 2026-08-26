Салат цезар — класика, яку любить майже кожен, а цей рецепт готується без яєць та анчоусів у заправці, зате з хрусткими домашніми грінками та свіжим пармезаном.

Салат «Мімоза» за новим рецептом ми вже публікували — а салат цезар готується зовсім інакше і не потребує духовки для основної частини страви.

Салат цезар — один із найпопулярніших салатів у світі: хрусткий салат ромен, ніжний пармезан і хрумкі грінки, все це заправлене легким соусом. Цей рецепт особливо хороший тим, що заправка робиться без сирих яєць і анчоусів — лише часник, дижонська гірчиця, вустерширський соус, лимонний сік, винний оцет і олія. Виходить легка, свіжа заправка, яка не переобтяжує салат і готується буквально за кілька хвилин.

Інгредієнти для салату цезар

Для грінок: половина французького багета (нарізана навпіл і тонкими шматочками до 0,5 см завтовшки), 3 столові ложки оливкової олії extra virgin, 1 чайна ложка меленого часнику (приблизно 2 маленькі зубчики), 2 столові ложки тертого пармезану.

Для соусу: 2 маленькі зубчики часнику (мелені, приблизно 1 чайна ложка), 2 чайні ложки дижонської гірчиці, 1 чайна ложка вустерширського соусу, 2 чайні ложки свіжого лимонного соку, 1,5 чайної ложки червоного винного оцту, приблизно 80 мл оливкової олії extra virgin, 1/2 чайної ложки морської солі (за смаком), 1/8 чайної ложки чорного перцю.

Для самого салату: 1 велика голівка салату ромен (або 2 маленькі), приблизно 80 мл (1/3 склянки) тертого або нарізаного пластинками пармезану.

Як приготувати салат цезар: покроково

Розігрійте духовку до 175°C. Розріжте багет уздовж навпіл, а потім наріжте діагональними шматочками завтовшки приблизно 0,5 см. Викладіть шматочки на форму для випікання.

У невеликій мисці змішайте 3 столові ложки оливкової олії з дрібно меленим часником. Полийте цією часниковою олією грінки та присипте зверху 2 столовими ложками тертого пармезану. Перемішайте, щоб покриття було рівномірним.

Розкладіть грінки в один шар на формі та запікайте до легкого золотистого кольору і хрусткості — це займає приблизно 10-12 хвилин, або довше, якщо хочете сильнішу хрумкість.

Поки грінки запікаються, приготуйте соус для салату цезар. У невеликій мисці збийте часник, дижонську гірчицю, вустерширський соус, лимонний сік і винний оцет. Продовжуючи збивати, повільно влийте оливкову олію, щоб заправка емульгувалась і стала гладкою та кремовою, але не олійною. Додайте сіль і чорний перець за смаком.

Промийте, обсушіть і наріжте або наламайте листя ромену на шматочки, зручні для їжі. Найкраще спочатку промити листя у холодній воді, а потім добре просушити — це збереже хрусткість салату.

Викладіть підготовлений салат ромен у велику миску, щедро присипте тертим або нарізаним пармезаном і охолодженими грінками. Безпосередньо перед подачею полийте соусом і обережно перемішайте, щоб листя і грінки рівномірно вкрилися заправкою.

Подавати салат цезар варто відразу після заправляння — так листя залишиться хрустким і не встигне обвітритися. Грінки можна приготувати заздалегідь на 1-2 дні і зберігати в закритій ємності при кімнатній температурі, а соус зберігається в холодильнику до 3-4 днів окремо від салату. Якщо хочете зробити страву ситнішою, додайте смужки запеченої курячої грудки, стейк або креветки — салат цезар легко перетворюється на повноцінну вечерю.

Раніше Politeka повідомляла, небанальний салат із пекінської капусти: новий рецепт від фудблогера.

Також Politeka писала, смачнющий салат із капустою та морквою по-корейськи: рецепт від зірки "Зважені та щасливі".