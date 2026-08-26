Повышение тарифов на проезд в Ровенской области: исполнительный комитет Дубенского городского совета утвердил новую стоимость проезда в городских автобусах. Обычный разовый билет теперь будет стоить 26 гривен, а для школьников и пенсионеров будут действовать льготные цены.

Денежная помощь в Ровенской области на этой неделе привлекала внимание жителей, однако не менее важное изменение касается проезда. Исполнительный комитет Дубенского городского совета 25 августа утвердил новые тарифы на проезд в городских автобусах.

О решении сообщили на официальной странице городского совета. Перевозчики обратились с просьбой пересмотреть стоимость проезда из-за роста цен на топливо и запчасти, а также повышения минимальной заработной платы. Теперь обычный разовый проезд одного пассажира будет стоить 26 гривен.

Сколько будут платить школьники и пенсионеры

Для учеников общеобразовательных учебных заведений в учебные дни установили льготную цену — 10 гривен без ограничений по времени. В выходные и вне учебных дней для них будет действовать обычный тариф 26 гривен.

Пенсионеры по возрасту смогут ездить за 15 гривен ежедневно с 9:00 до 16:00. Вне этого промежутка им придется платить полную стоимость — 26 гривен.

Кто будет ездить бесплатно

Бесплатный проезд без ограничений по времени сохранится для 13 льготных категорий:

лица с инвалидностью вследствие войны;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;

лица с инвалидностью I и II группы, а также сопровождающий лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью и сопровождающее лицо;

участники боевых действий;

родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категория 1);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС (категория 2);

пострадавшие участники Революции Достоинства;

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети из многодетных семей в учебные дни;

дети до 6 лет.

Решение вступит в силу после обнародования в печатных СМИ в течение десяти дней. Поэтому повышение тарифов на проезд в Ровенской области пассажиры почувствуют уже в начале сентября.

Это не единственное транспортное изменение на Ровенщине за последнее время. С 19 августа Корнинская громада начала бесплатно выдавать льготные транспортные карты для проезда в Ровно, которыми могут воспользоваться определенные льготные категории жителей.

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