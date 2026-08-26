За українським законодавством родини військових, які загинули внаслідок небойових втрат — через самогубство, хворобу чи нещасний випадок, — не отримують 15 мільйонів гривень компенсації. Вдови борються за зміну цієї норми.

Виплати для військових в Україні передбачають 15 мільйонів гривень компенсації у разі загибелі захисника — однак частина вдів залишається без цих грошей через те, що смерть їхніх чоловіків класифікують як «небойову втрату».

Як повідомляє «Українська правда», за чинним законодавством суїцид, смерть від хвороби чи нещасний випадок під час служби вважаються небойовими втратами. У таких випадках держава не виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень, передбачену для родин військових, які загинули в бою.

«Одні правильно, а інші неправильно загинули»

Матері, дружини та сестри загиблих військових називають такий стан речей «величезною несправедливістю». В Україні досі немає офіційної статистики щодо кількості небойових втрат — влада говорить про поодинокі випадки, однак правозахисники та родини загиблих переконані, що йдеться про сотні сімей.

«Нас якби поділили всіх. Одні правильно, а інші неправильно загинули», — пояснює одна з матерів, чий син загинув через самогубство на фронті. Її 25-річний син Орест служив зв'язківцем під Часовим Яром. Після місяців на передовій він вкоротив собі віку. Слідство кваліфікувало смерть як «самоушкодження шляхом пострілу» — і родина не отримала жодної компенсації.

«Слідчий до мене подзвонив через місяць, спитав, чи я вже заспокоїлася. Він мене настроїв на те, що в мене немає ніяких виплат, ніяких перспектив виплат. Взагалі нічого», — розповідає мати загиблого.

Які виплати передбачені для родин загиблих військових

Відповідно до постанови Кабміну №168, родина загиблого військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів — станом на 2026 рік це 15 мільйонів гривень. Однак ця виплата передбачена лише для випадків, коли смерть безпосередньо пов'язана із захистом Батьківщини, виконанням бойового завдання або пораненням, отриманим у бою.

Якщо ж військовий помирає від хвороби, нещасного випадку або внаслідок самогубства під час служби — родина отримує лише допомогу на поховання та страхову виплату, яка є значно меншою. Крім того, загиблих через небойові втрати часто не дозволяють ховати на Алеях Героїв і не проводять військових церемоній вшанування.

Для порівняння: у США самогубства військових розглядають як пов'язані зі службою, визнаючи, що до цього можуть призвести бойові травми, стрес чи ПТСР. Родини там мають право на допомогу, пільги, а загиблих ховають із військовими почестями.

Як вдовам добиватися компенсації

Юристи радять родинам, яким відмовили у виплаті через небойовий характер смерті, не погоджуватися автоматично з висновками слідства. Перший крок — отримати всі матеріали службового розслідування та висновок ВЛК. Якщо є сумніви щодо обставин загибелі, варто вимагати додаткових експертиз і звертатися до суду.

Станом на серпень 2026 року в українських судах уже розглядаються десятки позовів від родин загиблих військових, які вимагають перекваліфікації небойових втрат на бойові. Частина вдів об'єднуються в ініціативні групи, домагаючись змін до законодавства, щоб усі смерті під час служби визнавалися пов'язаними із захистом України.

Для оформлення будь-яких виплат родині потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку загиблого. Перелік необхідних документів: свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб, довідка про обставини загибелі, акт службового розслідування, постанова слідчого. Після подання документів рішення про виплату або відмову ухвалює спеціальна комісія Міноборони.

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