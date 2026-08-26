Українські пенсіонери віком від 70 років мають право на щомісячну вікову доплату. У Пенсійному фонді пояснили, які суми передбачені для різних вікових категорій та як нараховується надбавка у перший місяць.

Пенсійні виплати в Україні продовжують зростати — у Пенсійному фонді повідомили про щомісячні вікові доплати, які пенсіонери отримуватимуть уже з вересня 2026 року. Розмір надбавки залежить від того, скільки років виповнилося отримувачу пенсії.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ, право на спеціальну щомісячну доплату мають українські пенсіонери, які досягли 70 років і отримують пенсію за віком. Головна умова — загальний розмір пенсійних виплат не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Які суми доплат передбачені для різних вікових категорій

Розмір щомісячної надбавки варіюється залежно від віку пенсіонера. Для осіб віком від 70 до 74 років доплата становить 300 гривень щомісяця. Пенсіонери у віковій категорії від 75 до 79 років отримують 456 гривень. Найстарші громадяни — ті, кому виповнилося 80 років і більше, — можуть розраховувати на максимальну доплату в розмірі 570 гривень.

Різниця між найменшою та найбільшою надбавкою становить 270 гривень — від 300 гривень для 70-річних до 570 гривень для тих, кому за 80.

Як нараховується доплата в перший місяць

У Пенсійному фонді пояснили: призначення доплати відбувається безпосередньо з дня, коли особа досягає відповідного віку. У перший місяць сума нараховується пропорційно — залежно від дати народження.

Якщо пенсіонер народився 1-го числа, він отримає повний розмір надбавки разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20-те число, то доплата надійде лише за 10 днів — у розрахунку за дні після досягнення відповідного віку.

Які ще доплати можуть отримати пенсіонери

Вікова надбавка — не єдина додаткова виплата, на яку мають право українські пенсіонери. Окрема доплата передбачена для самотніх пенсіонерів старше 80 років, які потребують стороннього догляду за станом здоров'я. На сьогодні вона становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1 038 гривень.

Чи потрібно звертатися до ПФУ для отримання надбавки

Вікова доплата нараховується автоматично — жодних додаткових звернень до Пенсійного фонду не потрібно. Щойно пенсіонер досягає 70, 75 або 80 років, система самостійно перераховує розмір виплати й додає відповідну суму. Головне — щоб загальний розмір пенсії не перевищував поріг у 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, надбавка за віком не призначається.

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