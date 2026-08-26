Семьям погибших защитников, которым посмертно присвоили звание Герой Украины, государство выплачивает денежное вознаграждение. В 2026 году его размер составляет 166 400 гривен — рассказываем, кто имеет право на выплату и какие документы нужны.

Выплаты за погибших военных в Украине имеют несколько уровней государственной поддержки. Одна из них — денежное вознаграждение семьям тех, кому посмертно присвоили звание Герой Украины. Как объяснил адвокат и представитель общественной организации «Платформа прав человека» Евгений Воробьев, в 2026 году сумма такой выплаты составляет 166 400 гривен.

Кому присваивают звание Герой Украины

Звание Герой Украины присваивают гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающееся трудовое достижение — это предусмотрено статьей 6 закона «О государственных наградах Украины». За героический поступок вручают орден «Золотая Звезда», а за трудовые достижения — орден Государства. Награждение производится указом президента Украины.

Представление о присвоении звания президенту вносят Верховная Рада, Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд, Офис генерального прокурора, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, а также областные госадминистрации и Комиссия государственных наград и геральдики при президенте. В случае с военнослужащими представление готовит Министерство обороны.

Предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания за выдающийся героический поступок осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики. В ее состав входят представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, МВД, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других силовых ведомств.

Сколько выплачивают семьям Героя Украины

Денежное вознаграждение семьям, чьим родным посмертно присвоили звание Герой Украины, выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. По состоянию на 2026 год это 166 400 гривен. Порядок выплаты утвержден постановлением Кабмина № 144 от 26 февраля 2020 года.

Получателями вознаграждения являются сами Герои Украины, а также члены их семей — в случае посмертного присвоения звания или смерти Героя. К членам семьи относятся жена (муж), дети и родители.

Как оформить выплату

Чтобы получить деньги, член семьи подает лично или отправляет по почте органу социальной защиты населения по месту жительства заявление о выплате денежного вознаграждения. В заявлении указывают собственный текущий счет в банке. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка заявление подает его законный представитель.

К заявлению прилагают копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

свидетельство о смерти Героя Украины;

документ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда»;

свидетельство о браке — для выплаты жене или мужу;

свидетельство о рождении ребенка и паспорт (при наличии) — для выплаты ребенку;

свидетельство о рождении Героя Украины — для выплаты родителям погибшего.

Помимо денежного вознаграждения, членам семьи Героя Украины предусмотрен ряд льгот — они закреплены в статье 9 закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине». Подробные разъяснения о присвоении звания и выплатах публиковали Факты ICTV.

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