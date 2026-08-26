Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 5,14 миллиарда гривен на жилищные сертификаты — это первое финансирование программы за несколько месяцев. Средства, предоставленные Банком развития Совета Европы, позволят 3600 семьям реализовать сертификаты и приобрести новое жилье.

Компенсация за поврежденное и уничтоженное жилье для военных получила новый импульс — правительство Украины выделило 5,14 миллиарда гривен на финансирование жилищных сертификатов по программе еВосстановление. Это первое поступление средств за последние несколько месяцев.

Как сообщает народный депутат Павел Фролов, финансирование стало возможным благодаря грантовой поддержке Банка развития Совета Европы. «Правительство выделяет 5,14 млрд грн на компенсации украинцам за уничтоженное жилье в рамках программы еВосстановление. Это первое за последние месяцы финансирование жилищных сертификатов», — отметил парламентарий.

Благодаря этому решению 3600 семей смогут реализовать полученные сертификаты и приобрести новые дома вместо разрушенных в результате российской агрессии. Средний размер одного жилищного сертификата сейчас составляет 1,3 миллиона гривен, а воспользоваться им можно в течение 5 лет с момента выдачи.

Как военные и их семьи могут воспользоваться сертификатом

Государственный механизм компенсации предусматривает несколько вариантов использования помощи на выбор владельца. Первый — получение жилищного сертификата для покупки готовой квартиры или частного дома. Сертификат также разрешено вносить как первоначальный взнос по ипотечной программе еЖилье, что открывает дополнительные возможности для семей военнослужащих.

Второй вариант — прямое денежное финансирование для самостоятельного строительства нового жилья на собственном земельном участке. Это особенно актуально для военных, имеющих участки в регионах, отдаленных от линии фронта.

Сколько семей еще ждут компенсацию

Несмотря на выделение значительной суммы, масштаб проблемы остается огромным. Согласно обнародованным данным, более 88 тысяч украинских семей уже имеют на руках оформленные сертификаты, однако фактически приобрести новое жилье смогли лишь 33 тысячи семей. Еще около 55 тысяч владельцев сертификатов продолжают находиться в очереди на финансирование.

«Правительство должно усилить работу и активнее привлекать ресурсы партнеров. Восстановление Украины — это прежде всего восстановление жизни людей. Каждая семья должна получить возможность вернуть себе ощущение собственного дома», — подчеркнул Фролов.

Как подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье

Военнослужащие и члены их семей, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, могут подать заявление на получение компенсации через приложение «Дия» или обратиться в ближайший ЦПАУ. Для оформления необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на разрушенное имущество, и акт обследования, составленный комиссией органа местного самоуправления.

После подачи заявления и его обработки формируется жилищный сертификат, который отображается в «Дии». Получив подтверждение о финансировании, владелец может выбирать новое жилье в любом регионе Украины. Средства перечисляются непосредственно продавцу недвижимости.

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