Зимой и весной украинцы могут столкнуться с острым дефицитом качественного картофеля, а цены на него — вырасти на 25–40%. Причина — аномальная летняя жара, которая пришлась на критический период формирования клубней.

Подорожание продуктов в Украине наберет обороты уже зимой — на рынке ожидают резкий скачок цен на картофель, спровоцированный летней жарой во время созревания клубней.

В декабре–феврале украинский рынок ощутит острый дефицит качественного товарного картофеля, из-за чего цены на него могут вырасти на 25–40%. Об этом в интервью Delo.ua рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) и руководительница платформы EastFruit Екатерина Зверева, передает ТСН.

Почему пострадал урожай

Критический период формирования клубней пришелся на волны очень высоких температур и дефицит влаги. Столбики термометров длительное время держались выше +35–37 °C, поэтому растения тратили воду преимущественно на охлаждение. Это значительно замедлило общий прирост урожая на полях.

В то же время эксперт советует не спешить с заявлениями о потере 30% урожая в национальном масштабе. На полях с правильными сортами, качественным семенным материалом и своевременным орошением фермеры получили вполне приемлемые результаты. «Урожай 2026 года, скорее всего, будет слабее очень удачного 2025 года, но говорить сегодня об общенациональном падении на треть преждевременно», — заявила Зверева.

Почему осенью дешево, а весной — импорт

Осенью покупатели не почувствуют настоящего дефицита: в период массового сбора поздних сортов рынок традиционно получает максимальное предложение. Из-за отсутствия современных хранилищ многие производители быстро продают продукцию прямо с поля, что временно снижает отпускные цены.

Однако уже в конце осени и зимой с прилавков постепенно исчезнет продукция хозяйств без профессиональных условий хранения. Во второй половине сезона, особенно весной 2027 года, Украина остро ощутит нехватку качественного товарного картофеля определенных калибров и сортов.

Эксперты выделяют три главные структурные проблемы аграрного сектора, которые провоцируют такие ценовые колебания:

острый дефицит современных хранилищ — главный фактор ценовой волатильности;

слабая перерабатывающая отрасль — Украина ежегодно тратит более 1 миллиарда гривен на импорт 20–30 тысяч тонн замороженного картофеля фри;

отсутствие гарантированного доступа к системам орошения.

Что ждет покупателей зимой

Именно нехватка пригодных для длительного хранения запасов кардинально изменит ситуацию на рынке. В конце зимы и весной поставщики начнут массово импортировать товарный картофель, чтобы удовлетворить спрос украинских потребителей.

Показательно, что сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 37% дешевле, чем в прошлом году. Такое временное удешевление осенью не должно вводить в заблуждение — уже через несколько месяцев ситуация может развернуться в противоположную сторону.

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