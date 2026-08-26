Укрпочта совместно с World Central Kitchen запускает новую программу — с сентября ежемесячно будут доставлять 35 тысяч бесплатных продуктовых наборов для взрослых и детей, которые из-за войны покинули свои дома.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области пополнилась новой программой — Укрпочта в партнерстве с международной организацией World Central Kitchen (WCK) запускает доставку бесплатных продуктовых наборов для пострадавших от войны жителей региона.

Как сообщает «Наше місто» со ссылкой на пресс-службу Укрпочты, с сентября 2026 года продуктовые наборы через сеть отделений ежемесячно будут получать 35 тысяч взрослых и детей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. В первую очередь речь идет о жителях прифронтовых громад — в частности Краматорска и Славянска, — которые сейчас проживают в Херсонской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Что входит в продуктовые наборы

Ежемесячно Укрпочта будет доставлять 30 тысяч наборов для взрослых. Каждый из них весит около 8 килограммов и содержит базовый набор продуктов: крупы, макароны, рис, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай и другие продукты первой необходимости.

Еще 5 тысяч наборов подготовят специально для детей. Детские упаковки будут весить более 2 килограммов и включать сухие завтраки, фруктовые пюре и батончики, печенье и орехи.

Как будет происходить доставка

Списки получателей будет формировать World Central Kitchen через своих партнеров на местах. Благодаря интеграции с системой Укрпочты отправления будут оформляться автоматически — получателю придет SMS или уведомление в приложении «Укрпочта 2.0», после чего набор можно будет забрать в ближайшем отделении.

World Central Kitchen работает в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. За это время организация передала более 300 миллионов порций еды и продуктовых наборов. Благодаря разветвленной сети Укрпочты, которая охватывает даже самые отдаленные села, география проекта существенно расширится — помощь будет доходить от областных центров до населенных пунктов вблизи линии фронта.

Как получить помощь

Отдельно регистрироваться для участия в программе не нужно — списки получателей формирует World Central Kitchen на основе данных о внутренне перемещенных лицах, находящихся в прифронтовых регионах. Если вы попали в перечень, на ваш номер телефона придет SMS-сообщение или уведомление в приложении «Укрпочта 2.0» с указанием отделения, где можно забрать набор.

Для получения достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если уведомление не пришло, стоит обратиться к местным партнерам WCK в вашем регионе или в ближайшее отделение Укрпочты для уточнения информации.

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