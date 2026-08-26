Укрпошта спільно з World Central Kitchen запускає нову програму — з вересня щомісяця доставлятимуть 35 тисяч безкоштовних продуктових наборів для дорослих та дітей, які через війну залишили свої домівки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області поповнилася новою програмою — Укрпошта у партнерстві з міжнародною організацією World Central Kitchen (WCK) запускає доставку безкоштовних продуктових наборів для постраждалих від війни мешканців регіону.

Як повідомляє «Наше місто» з посиланням на пресслужбу Укрпошти, із вересня 2026 року продуктові набори через мережу відділень щомісяця отримуватимуть 35 тисяч дорослих і дітей, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії. Передусім ідеться про жителів прифронтових громад — зокрема Краматорська та Слов'янська, — які зараз мешкають у Херсонській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Що входить до продуктових наборів

Щомісяця Укрпошта доставлятиме 30 тисяч наборів для дорослих. Кожен із них важить близько 8 кілограмів і містить базовий набір продуктів: крупи, макарони, рис, м'ясні, рибні й овочеві консерви, олію, чай та інші продукти першої необхідності.

Ще 5 тисяч наборів підготують спеціально для дітей. Дитячі пакунки важитимуть понад 2 кілограми й включатимуть сухі сніданки, фруктові пюре та батончики, печиво й горіхи.

Як відбуватиметься доставка

Списки отримувачів формуватиме World Central Kitchen через своїх партнерів на місцях. Завдяки інтеграції із системою Укрпошти відправлення оформлюватимуться автоматично — отримувачу надійде SMS або сповіщення в застосунку «Укрпошта 2.0», після чого набір можна буде забрати в найближчому відділенні.

World Central Kitchen працює в Україні від перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час організація передала понад 300 мільйонів порцій їжі та продуктових наборів. Завдяки розгалуженій мережі Укрпошти, яка охоплює навіть найвіддаленіші села, географія проєкту суттєво розшириться — допомога доходитиме від обласних центрів до населених пунктів поблизу лінії фронту.

Як отримати допомогу

Окремо реєструватися для участі в програмі не потрібно — списки отримувачів формує World Central Kitchen на основі даних про внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у прифронтових регіонах. Якщо ви потрапили до переліку, на ваш номер телефону надійде SMS-повідомлення або сповіщення в застосунку «Укрпошта 2.0» із зазначенням відділення, де можна забрати набір.

Для отримання достатньо мати при собі документ, що посвідчує особу. Якщо повідомлення не надійшло, варто звернутися до місцевих партнерів WCK у вашому регіоні або до найближчого відділення Укрпошти для уточнення інформації.

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