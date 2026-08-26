Взимку та навесні українці можуть зіткнутися з гострим дефіцитом якісної картоплі, а ціни на неї — зрости на 25–40%. Причина — аномальна літня спека, яка припала на критичний період формування бульб.

Подорожчання продуктів в Україні набере обертів уже взимку — на ринку очікують різкий стрибок цін на картоплю, який спровокувала літня спека під час дозрівання бульб.

У грудні–лютому український ринок відчує гострий дефіцит якісної товарної картоплі, через що ціни на неї можуть зрости на 25–40%. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) та керівниця платформи EastFruit Катерина Звєрєва, передає ТСН.

Чому постраждав урожай

Критичний період формування бульб припав на хвилі дуже високих температур та дефіцит вологи. Стовпчики термометрів тривалий час трималися понад +35–37 °C, тому рослини витрачали воду переважно на охолодження. Це значно сповільнило загальний приріст врожаю на полях.

Водночас експертка радить не поспішати із заявами про втрату 30% врожаю в національному масштабі. На полях із правильними сортами, якісним насінням та своєчасним зрошенням фермери отримали цілком прийнятні результати. «Врожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно», — заявила Звєрєва.

Чому восени дешево, а навесні — імпорт

Восени покупці не відчують справжнього дефіциту: у період масового збирання пізніх сортів ринок традиційно отримує максимальну пропозицію. Через відсутність сучасних сховищ багато виробників швидко продають продукцію просто з поля, що тимчасово знижує відпускні ціни.

Проте вже наприкінці осені та взимку з прилавків поступово зникне продукція від господарств без професійних умов зберігання. У другій половині сезону, особливо навесні 2027 року, Україна гостро відчує нестачу якісної товарної картоплі певних калібрів і сортів.

Експерти виділяють три головні структурні проблеми аграрного сектору, які провокують такі цінові коливання:

гострий дефіцит сучасних сховищ — головний фактор цінової волатильності;

слабка переробна галузь — Україна щороку витрачає понад 1 мільярд гривень на імпорт 20–30 тисяч тонн замороженої картоплі фрі;

відсутність гарантованого доступу до систем зрошення.

Що чекає на покупців узимку

Саме нестача придатних для тривалого зберігання запасів кардинально змінить ситуацію на ринку. Наприкінці зими та навесні постачальники почнуть масово імпортувати товарну картоплю, щоб задовольнити попит українських споживачів.

Показово, що зараз картопля в Україні коштує в середньому на 37% дешевше, ніж торік. Таке тимчасове здешевлення восени не повинно вводити в оману — уже за кілька місяців ситуація може розвернутися в протилежний бік.

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