В Верховной Раде появился законопроект №15541, который предлагает давать отцам год отсрочки от мобилизации после рождения ребенка. Юристы уже нашли в документе существенный пробел: год дома получат не все.

Отсрочка от мобилизации в Украине может появиться по новому законопроекту — в Верховной Раде зарегистрировали документ №15541, который предлагает давать отцам год отсрочки после рождения ребенка. Однако юристы уже нашли в инициативе существенный пробел: право на год дома получат далеко не все.

О появлении документа сообщает издание «Час-Дій». Законопроект вносит изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — именно она регулирует все вопросы отсрочек. Авторы предлагают закрепить за мужчинами право не идти в армию в течение первого года жизни их малыша.

Что именно предлагает законопроект №15541

Механизм довольно прост: отсрочка начинает действовать с момента появления ребенка на свет и автоматически «сгорает» в день его первого дня рождения. Важно понимать, что пока это лишь предложение — чтобы инициатива заработала, она должна пройти голосование в сессионном зале и получить подпись Президента.

Юристы издания «Судебно-юридическая газета» (СЮГ) обращают отдельное внимание на жесткие временные рамки нормы. Право на временное освобождение от службы будет возникать исключительно по факту рождения ребенка — сама по себе беременность жены или ожидание родов никаких привилегий в ТЦК не дадут.

Беременность жены не спасет от призыва

До момента получения свидетельства о рождении малыша военнообязанный будет подлежать мобилизации на общих основаниях — разумеется, если у него нет других законных причин для отсрочки. Действующий закон и сейчас защищает многодетные семьи: отсрочку гарантированно имеют отцы, содержащие трех и более несовершеннолетних детей.

Почему военным не светит год дома

Главная проблема законопроекта №15541 скрыта в том, что он переписывает правила игры только для гражданских, но полностью игнорирует права тех, кто уже надел форму ВСУ. Документ вносит правки исключительно в статью 23, которая касается отсрочки от призыва, однако даже не затрагивает статью 26, где прописаны основания для увольнения с военной службы.

То есть никакого механизма демобилизации для действующих военных в случае рождения ребенка просто не предусмотрено. Если мужчина уже служит и у него рождается первенец, никто не отпустит его домой на год. Максимум, на что может рассчитывать такой военнослужащий по нынешнему законодательству, — это рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам, который длится лишь до 10 дней.

Как оформить отсрочку после рождения ребенка

Поскольку законопроект еще не принят, действующего механизма «год отсрочки после рождения» пока нет. Если документ примут в предложенном виде, основанием для отсрочки станет свидетельство о рождении ребенка, которое отец будет подавать в ТЦК. До того момента отцам, содержащим трех и более несовершеннолетних детей, отсрочку гарантирует действующая норма — для ее оформления также нужны свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие содержание.

Практический вывод юристов: если мужчина на момент рождения ребенка еще не мобилизован, год отсрочки по новому закону может стать реальностью. Если же он уже служит — рассчитывать стоит лишь на короткий отпуск по семейным обстоятельствам.

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