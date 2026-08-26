З 5 серпня 2026 року в ЄС діють нові правила тимчасового захисту: військовозобов'язаним його більше не надають автоматично. Єврокомісія роз'яснила, які документи — штамп у паспорті чи дані з «Резерв+» — вважаються достатніми.

Тимчасовий захист у ЄС для українців тепер доведеться підтверджувати документами. Із 5 серпня 2026 року діє рішення Ради ЄС, за яким військовозобов'язаним тимчасовий захист більше не надають автоматично, тож право на перебування доводиться доводити.

Рішення Рада ЄС ухвалила наприкінці липня, а набуло воно чинності 5 серпня після публікації в офіційному журналі ЄС. Дію тимчасового захисту для українців продовжили ще на рік, але з винятком для військовозобов'язаних. У Брюсселі пояснили зміни бажанням допомогти Україні у війні, повідомляє Радіо Свобода.

Головний доказ законності виїзду — штамп української Держприкордонслужби про перетин кордону. «Якщо українська влада дозволила особі залишити територію України, держава-член ЄС обґрунтовано може виходити з того, що ця особа виїхала законно і з дотриманням військових обов'язків», — ідеться в роз'ясненні Єврокомісії для країн-членів.

Оскільки прикордонники останнім часом не ставлять штампи без окремого запиту, у разі відсутності штампа заявник може надати довідку від Держприкордонслужби. Окремо статус виконання військових обов'язків перевіряють через застосунок «Резерв+» — саме так почали робити чиновники в Бельгії та інших країнах Євросоюзу.

Кого перевіряють і чому відмовляють

Перевірка стосується не лише чоловіків. Міграційна служба Бельгії повідомила, що за новими правилами перевіряє осіб від 18 до 60 років незалежно від статі. Через це «Резерв+» почали вимагати і в жінок, хоча про остаточні відмови жінкам правозахисники поки не повідомляли.

У роз'ясненні Єврокомісії зазначено: у «Резерв+» має бути вказано, чи звільнена особа від військових обов'язків, та строк дії такого звільнення. Статуси «призовник» (до 25 років) або «обмежено придатний» у документі не згадуються. Більше того, в незрозумілих ситуаціях міграційним органам фактично рекомендують відмовляти: «Держави-члени можуть вважати, що неповна інформація не є достатнім доказом для підтвердження права на тимчасовий захист».

За даними правозахисників, за два з половиною тижні після набуття рішенням чинності лише в Бельгії зафіксували понад 150 звернень щодо відмов або затримок. Найбільше проблем — у чоловіків віком 18–23 роки, які офіційно військовозобов'язані, але до 23 років мають право легально перетинати кордон і навчатися.

Які документи потрібні

Штамп Держприкордонслужби про перетин кордону — найнадійніший доказ законності виїзду.

Якщо штампу немає — довідка про перетин кордону від Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби.

Дані із застосунку «Резерв+», які підтверджують звільнення від військових обов'язків.

Присяжний переклад даних із «Резерв+» — Єврокомісія радить зробити його ще до виїзду з України або через консульства за кордоном.

МЗС України ще 15 серпня порадило всім громадянам незалежно від статі й віку під час виїзду отримувати в паспорті штамп Держприкордонслужби, а тим, хто вже за кордоном, — звертатися по офіційне підтвердження перетину кордону.

У Єврокомісії визнають, що централізованого тлумачення нових правил поки немає, і обіцяють найближчими тижнями представити державам-членам детальніші рекомендації. Відсутність єдиного підходу юристи називають головною причиною хаосу на місцях.

Раніше Politeka повідомляла, Резерв+ та Армія+: у Міноборони попередили, коли застосунки не працюватимуть.