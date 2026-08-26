Голубці — соковиті капустяні рулетики з м'ясом, рисом і легкою морквяною підливою, а цей рецепт стає особливо ароматним завдяки поєднанню свинини та індички у начинці.

Рецепт швидкого плову з куркою ми вже публікували — а голубці готуються дещо інакше, хоч і поєднують ті самі улюблені інгредієнти: м'ясо, рис та овочі.

Голубці — це класична страва з капустяного листя, начиненого м'ясом, рисом та овочами, тушкована в легкій томатно-сметанній підливі. Ця страва недорога, ситна і подобається навіть дітям завдяки м'якому смаку соусу. Особливість цього рецепту — поєднання свинячого і індичого фаршу, яке робить начинку соковитою, але не важкою, а морквяна підлива з додаванням сметани надає стравці особливої м'якості.

Інгредієнти для голубців

рис білий — приблизно 400 г (2 склянки сирого рису, вийде близько 1,4 л вареного рису)

капуста біла — 2 середні голови

фарш свинячий — 450 г

фарш індичий — 450 г

яйця — 2 шт.

морква середня — 6 шт. (4 для начинки, 2 для підливи)

томатний соус (маринара) — приблизно 480 мл (2 склянки), розділити навпіл

білий винний оцет — приблизно 60 мл (1/4 склянки)

олія оливкова — приблизно 90 мл (6 ст. л.), розділити

масло вершкове — 1 ст. л. (приблизно 15 г)

сметана — 1 ст. л. (приблизно 15 г)

суміш сушених трав без солі — 1 ч. л.

сіль морська — приблизно 1,5 ст. л. (22 г), розділити

Як приготувати голубці: покроково

Промийте рис і викладіть у каструлю, додайте приблизно 840 мл води, 1 ст. л. олії та трохи солі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і варіть близько 20 хвилин, доки вода повністю не увбереться.

Наповніть велику каструлю водою на дві третини, додайте сіль і оцет, доведіть до кипіння. Зріжте зовнішні листки капусти і виріжте кочерижку. Опустіть капустину у воду і варіть по кілька хвилин з кожного боку, знімаючи листя, коли воно розм'якне. Викладіть листя на тацю остигати. Повторіть із другою капустиною. Залиште приблизно 960 мл (4 склянки) відвару.

У великій мисці змішайте обидва види фаршу з вареним рисом. На пательні обсмажте тертих 4 моркви на олії з маслом до м'якості, додайте частину томатного соусу і потримайте ще хвилину. Перекладіть морквяну масу до фаршу з рисом, вбийте яйця, додайте сіль і добре перемішайте — це буде начинка для голубців.

Великі листки капусти розріжте навпіл уздовж стебла і зріжте товсту частину стебла. У кожен лист покладіть 1-2 ст. л. начинки і згорніть у форму конуса, підвертаючи краї. Дрібні листки просто зріжте товсту серединку стебла, покладіть начинку і згорніть, як рулет, підгортаючи кінці. Викладіть голубці шарами у великий казан чи товстостінну каструлю.

Для підливи розігрійте олію на пательні, обсмажте решту тертої моркви із сушеними травами до м'якості, додайте сметану і решту томатного соусу, потримайте ще хвилину. Вилийте підливу на голубці, а зверху додайте залишений відвар капусти (приблизно 600–720 мл), щоб рідина майже покривала рулетики.

Готувати голубці можна двома способами. У духовці: накрийте казан кришкою і запікайте за температури 230°C протягом 20-25 хвилин, потім зменшіть температуру до 175°C і готуйте ще 1 годину. На плиті: доведіть голубці з підливою до легкого кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте близько 40 хвилин.

Подавайте голубці гарячими, з ложкою сметани та шматком свіжого хліба. Голубці добре зберігаються в холодильнику до 3-4 днів у щільно закритому контейнері, а також чудово переносять заморожування — охолоджені рулетики можна скласти в пакети з невеликою кількістю підливи і зберігати до 3 місяців. Розморожувати краще поступово в холодильнику, а розігрівати на змащеній олією пательні під кришкою.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим.

Також Politeka писала, домашні чебуреки за спрощеним рецептом.

Як повідомляла Politeka, бельгійські вафлі за 15 хвилин.