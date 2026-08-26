Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області торкнулося Білоцерківської громади: виконком міської ради затвердив нові тарифи на воду, які набудуть чинності з 1 вересня.

Підвищення комунальних тарифів у Київській області зачепило Білоцерківську громаду — виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення, які набудуть чинності з 1 вересня.

Рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області ухвалили більшістю голосів: із 19 членів виконкому 14 проголосували «за», ще 5 утрималися. Спочатку нові тарифи намагалися встановити «заднім числом» — із 15 серпня, однак під час засідання 25 серпня дату набрання чинності з голосу змінили на 1 вересня.

У громаді пояснили, що частину тарифів не переглядали з вересня 2021 року, і вони покривали лише близько 30% фактичної собівартості послуг. За цей час електроенергія подорожчала приблизно з 4 до 10–12 гривень за кіловат-годину, пальне — з 22–23 до понад 80 гривень за літр, а податкове навантаження на кубометр води зросло з 1,13 до 9,12 гривні.

Нові тарифи: скільки платитимуть у кожному населеному пункті

Для Білої Церкви, яку обслуговує ТОВ «Білоцерківвода», новий сумарний тариф становить 95,10 гривні за кубометр. Із них 36,90 гривні припадає на водопостачання, 58,20 гривні — на водовідведення. Досі мешканці платили 37,20 гривні за кубометр (15,48 та 21,72 гривні відповідно).

У селах Шкарівка та Пилипча, які обслуговує КП «Світанок», тариф зросте з 17,76 до 58,44 гривні за кубометр. У селищі Терезине та селі Дрозди, де працює КП «Комунальник», — з 39,60 до 120,43 гривні за кубометр.

Чому тарифи зросли так різко

Найбільший стрибок — у Терезиному та Дроздах: там чинний тариф покривав лише близько третини витрат. За словами керівників підприємств, затверджений тариф розрахований без прибутку — виключно для покриття поточних витрат. «У цьому тарифі прибуток дорівнює нулю», — наголошують комунальники.

Лише ТОВ «Білоцерківвода» щомісяця споживає близько 1,3 млн кіловат-годин електроенергії, а недофінансування витрат на її оплату становить близько 14 млн гривень. У міськраді зазначали, що чимало українських міст уже підвищили тарифи на воду — подекуди в 2,5–3,5 раза.

Як дізнатися нову суму в платіжці

Нові тарифи застосовуватимуть до нарахувань за вересень. Мешканцям радять звіряти суми у платіжках із затвердженими значеннями залежно від населеного пункту: 95,10, 58,44 або 120,43 гривні за кубометр. Деталі нарахувань можна уточнити у своєму водоканалі.

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