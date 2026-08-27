Чебуреки за цим рецептом готують не з традиційного тіста, а з готових тортильй з начинкою з індички — це набагато швидший варіант улюбленої страви, який під силу навіть початківцям.

Медовик зі сметанним кремом ми вже публікували — а сьогодні розповімо про чебуреки, смажені пиріжки з м'ясною начинкою, які дуже люблять у слов'янській кухні. Класичний варіант готують із тонкого тіста, яке розкачують вручну, і це забирає чимало часу. У цьому рецепті тісто замінили готовими тортильями, а фарш з яловичини чи баранини — на індичку, тож чебуреки виходять легшими та готуються значно швидше, без довгого замішування тіста.

Такий підхід не претендує на автентичність, але результат все одно виходить дуже смачним: хрустка оболонка та соковита м'ясна начинка всередині — саме те, за що ми любимо чебуреки.

Інгредієнти для чебуреків

фарш з індички — приблизно 900 г;

цибуля жовта — 2 середні або великі головки;

сіль — 2 чайні ложки;

чорний перець — 1/2 чайної ложки;

тонкі тортильї (сирі, необсмажені) — 38-40 штук, залежно від того, наскільки щедро наповнювати;

олія без запаху для смаження — стільки, щоб покрити дно сковороди.

Як приготувати чебуреки: покроково

Очистіть цибулю і наріжте великими шматками, а потім подрібніть у блендері чи кухонному комбайні до консистенції яблучного пюре.

Додайте до фаршу з індички 2 чайні ложки соли та 1/2 чайної ложки чорного перцю, перемішайте. Потім введіть подрібнену цибулю — не лякайтеся, що її здається багато: під час перемішування вона повністю «зникає» у м'ясі, віддаючи фаршу соковитість.

Викладіть повну столову ложку м'ясної начинки на половину тортильї, відступивши приблизно 2-3 см від краю, щоб потім було чим скріпити.

Змочіть краї тортильї холодною водою по всьому периметру. Складіть тортилью навпіл і щільно скріпіть краї, притискаючи їх зубцями вилки.

Розігрійте велику сковороду з олією, якої має бути достатньо, щоб покрити дно, на середньо-високому вогні. Коли олія розігріється (чебуреки мають починати шипіти, щойно потраплять у сковороду), кладіть по два чебуреки одразу і обсмажуйте по 3 хвилини з кожного боку. Якщо помітили, що вони підгорають надто швидко, зменшіть вогонь — важливо тримати по 3 хвилини з кожного боку, щоб м'ясо встигло повністю пропектися.

Готові чебуреки перекладіть на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.

Подавайте чебуреки теплими — вони найсмачніші відразу після смаження, коли оболонка ще хрустка. Цей рецепт легко зменшити вдвічі, якщо готуєте на невелику родину, а начинку можна урізноманітнити, додавши трохи зелені чи інших спецій за смаком.

Раніше Politeka повідомляла, чебуреки без замішування тіста: простий рецепт з капустою і грибами.

Також Politeka писала, класична карбонара без вершків: італійський рецепт із секретом кремового соусу.

Як повідомляла Politeka, борщ: рецепт без капусти, який виходить смачнішим за класичний.