У 2026 році частина українських пенсіонерів отримає додаткові доплати та надбавки. У Пенсійному фонді пояснили, кого саме торкнуться перерахунки і чи потрібно для цього подавати заяви.

Пенсія в Україні: вимоги зростуть — проте частина пенсіонерів у 2026 році навпаки отримає додаткові гроші. Пенсійний фонд повідомив, що перерахунки та надбавки торкнуться тих, хто має тривалий страховий стаж, продовжує працювати після виходу на пенсію або належить до соціально вразливих груп.

Як повідомляє Перший бізнесовий, додаткові щомісячні виплати передбачені для людей старшого віку. Йдеться про пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 та 80 років — ці категорії отримують вікові надбавки, що покликані компенсувати зростання витрат на ліки та догляд.

Кому ще перерахують виплати

Окрім вікових надбавок, зберігаються доплати для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та громадян зі спеціальним статусом. Це адресні виплати, які нараховуються разом із основною пенсією.

Окремо проводиться перерахунок для працюючих пенсіонерів. Оновлення даних про страховий стаж та сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) автоматично збільшує розмір їхніх виплат — без додаткових звернень до органів Пенсійного фонду.

Як нараховують доплати

У Пенсійному фонді наголошують: усі доплати нараховуються без додаткових заяв. Система самостійно враховує необхідні показники — вік, стаж, факт сплати ЄСВ, пільговий статус. Тобто особисто звертатися до відділень чи подавати документи для отримання надбавки за віком не потрібно.

Виняток становлять випадки, коли право на доплату залежить від документів, які ще не внесені до пенсійної справи. У такому разі пенсіонеру варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або оформити звернення через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Які документи можуть знадобитися

Для працюючих пенсіонерів перерахунок відбувається автоматично на підставі даних про сплату ЄСВ, які роботодавець подає щокварталу. Для учасників бойових дій та осіб із інвалідністю підставою є відповідне посвідчення чи довідка МСЕК, що вже мають бути в пенсійній справі.

Адресні надбавки залишаються одним із ключових інструментів підтримки людей, які найбільше потребують допомоги — особливо в умовах зростання соціальних витрат та економічної невизначеності.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Львівській області: ПФУ назвав, хто може отримати додаткові виплати.