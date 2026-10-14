В 2026 году часть украинских пенсионеров получит дополнительные доплаты и надбавки. В Пенсионном фонде объяснили, кого именно коснутся перерасчеты и нужно ли для этого подавать заявления.

Пенсия в Украине: требования возрастут — однако часть пенсионеров в 2026 году наоборот получит дополнительные деньги. Пенсионный фонд сообщил, что перерасчеты и надбавки коснутся тех, кто имеет длительный страховой стаж, продолжает работать после выхода на пенсию или относится к социально уязвимым группам.

Как сообщает Первый бизнесовый, дополнительные ежемесячные выплаты предусмотрены для людей старшего возраста. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет — эти категории получают возрастные надбавки, призванные компенсировать рост расходов на лекарства и уход.

Кому еще пересчитают выплаты

Помимо возрастных надбавок, сохраняются доплаты для участников боевых действий, людей с инвалидностью и граждан со специальным статусом. Это адресные выплаты, которые начисляются вместе с основной пенсией.

Отдельно проводится перерасчет для работающих пенсионеров. Обновление данных о страховом стаже и уплате единого социального взноса (ЕСВ) автоматически увеличивает размер их выплат — без дополнительных обращений в органы Пенсионного фонда.

Как начисляют доплаты

В Пенсионном фонде подчеркивают: все доплаты начисляются без дополнительных заявлений. Система самостоятельно учитывает необходимые показатели — возраст, стаж, факт уплаты ЕСВ, льготный статус. То есть лично обращаться в отделения или подавать документы для получения надбавки за возраст не нужно.

Исключение составляют случаи, когда право на доплату зависит от документов, которые еще не внесены в пенсионное дело. В таком случае пенсионеру стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или оформить обращение через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Какие документы могут понадобиться

Для работающих пенсионеров перерасчет происходит автоматически на основании данных об уплате ЕСВ, которые работодатель подает ежеквартально. Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью основанием является соответствующее удостоверение или справка МСЭК, которые уже должны быть в пенсионном деле.

Адресные надбавки остаются одним из ключевых инструментов поддержки людей, которые больше всего нуждаются в помощи — особенно в условиях роста социальных расходов и экономической неопределенности.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров во Львовской области: ПФУ назвал, кто может получить дополнительные выплаты.