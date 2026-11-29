В Украине нет законодательного лимита на получение денег на карту, но финансовый мониторинг может проверить даже сумму меньше 400 тысяч гривен. Какие документы придется показать банку и в каких случаях карту могут заблокировать.

Блокировка карты за переводы в Украине может произойти даже тогда, когда человек не превысил ни один привычный лимит. Законодательного ограничения на сумму, которую можно получить на карту от другого человека, в Украине просто не существует, но банк вправе проверить любое подозрительное поступление.

Как напоминает Blik, стоит различать обычный финансовый мониторинг и пороговые операции. Согласно статье 20 Закона Украины №361-IX, пороговыми считаются переводы от 400 тысяч гривен при наличии определенных законом признаков - например, участия политически значимых лиц или клиентов из рискованных юрисдикций.

В то же время статья 21 того же закона разрешает банку проверять переводы независимо от суммы, если есть основания подозревать их связь с незаконной деятельностью. Финучреждение оценивает привычное финансовое поведение клиента.

Чаще всего в поле зрения банка попадают люди, чьи привычные доходы внезапно резко выросли. Если человек обычно получает 20-30 тысяч гривен в месяц, а внезапно на счет приходят несколько сотен тысяч - банк может попросить объяснения. Внимание привлекают регулярные крупные поступления от разных людей и операции без понятного экономического смысла.

Какие документы может потребовать банк

Если операция вызвала подозрение, банк обращается к клиенту с запросом подтвердить законность денег. Перечень документов зависит от источника дохода:

справка о доходах или налоговая декларация - для зарплаты или бизнеса;

договор купли-продажи - при продаже недвижимости, авто или другого имущества;

договор дарения или документы о наследстве - для подаренных или унаследованных денег;

договор займа и подтверждение его возврата - для заемных средств;

документы о других законных выплатах или доходах.

Что будет, если не ответить банку

Сам запрос банка не означает нарушения - это стандартная процедура финмониторинга. Но если клиент не предоставляет информацию или документы не подтверждают происхождение денег, учреждение может отказать в операции, ограничить обслуживание или вовсе прекратить деловые отношения.

Важно понимать: "безопасной" суммы, которая гарантированно не привлечет внимания банка, не существует. Поэтому всегда стоит иметь возможность подтвердить законность своих доходов. Лимиты на исходящие переводы при этом не устанавливают никакой максимальной границы для получения денег.

Ранее Politeka сообщала, банк требует подтвердить доходы: что делать, чтобы карту не заблокировали.

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