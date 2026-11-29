В Україні немає законодавчого ліміту на отримання грошей на картку, але фінансовий моніторинг може перевірити навіть суму меншу за 400 тисяч гривень. Які документи доведеться показати банку і в яких випадках картку можуть заблокувати.

Блокування картки за перекази в Україні може статися навіть тоді, коли людина не перевищила жоден звичний ліміт. Законодавчого обмеження на суму, яку можна отримати на картку від іншої людини, в Україні просто не існує, але банк має право перевірити будь-яке підозріле надходження.

Як нагадує Blik, варто розрізняти звичайний фінансовий моніторинг та порогові операції. За статтею 20 Закону України №361-IX, пороговими вважаються перекази від 400 тисяч гривень за наявності визначених законом ознак - наприклад, участі політично значущих осіб або клієнтів із ризикових юрисдикцій.

Водночас стаття 21 того ж закону дозволяє банку перевіряти перекази незалежно від суми, якщо є підстави підозрювати їхній зв'язок із незаконною діяльністю. Фінустанова оцінює звичну фінансову поведінку клієнта.

Найчастіше в поле зору банку потрапляють люди, чиї звичні доходи раптом різко зросли. Якщо людина зазвичай отримує 20-30 тисяч гривень на місяць, а раптом на рахунок приходить кількасот тисяч - банк може попросити пояснення. Увагу привертають регулярні великі надходження від різних людей та операції без зрозумілого економічного змісту.

Які документи може вимагати банк

Якщо операція викликала підозру, банк звертається до клієнта із запитом підтвердити законність грошей. Перелік документів залежить від джерела доходу:

довідка про доходи або податкова декларація - для зарплати чи бізнесу;

договір купівлі-продажу - у разі продажу нерухомості, авто чи іншого майна;

договір дарування або документи про спадщину - для подарованих чи успадкованих грошей;

договір позики та підтвердження її повернення - для позичених коштів;

документи про інші законні виплати чи доходи.

Що буде, якщо не відповісти банку

Сам запит банку не означає порушення - це стандартна процедура фінмоніторингу. Але якщо клієнт не надає інформацію або документи не підтверджують походження грошей, установа може відмовити в операції, обмежити обслуговування або взагалі припинити ділові відносини.

Важливо розуміти: "безпечної" суми, яка гарантовано не приверне уваги банку, не існує. Тому завжди варто мати змогу підтвердити законність своїх доходів. Ліміти на вихідні перекази при цьому не встановлюють жодної максимальної межі для отримання грошей.

Раніше Politeka повідомляла, банк вимагає підтвердити доходи: що робити, щоб картку не заблокували.

Як повідомляла Politeka, блокування банківської картки в Україні: які звичайні перекази банк вважає підозрілими.